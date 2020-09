Racing buscará sumar en su visita a Nacional de Montevideo y asegurarse la clasificación en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Nacional recibe a Racing por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores (AGUSTIN MARCARIAN / POOL / AFP)

Desde las 19.15, Racing visitará a Nacional por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El partido se podrá ver por ESPN y contará con el arbitraje del paraguayo José Méndez.

La Academia está a un paso de asegurarse su continuidad en el máximo certamen de clubes de Sudamérica. El equipo de Sebastián Beccacece viene de lograr un triunfo importante en Perú: superó 2-0 a Alianza Lima gracias a los goles de Tiago Banega y Benjamín Garré en el final del juego y sumó tres puntos decisivos para encaminar su pase a los octavos de final. A pesar de haber sido el dominador del encuentro, recién en el epílogo pudo quebrar la resistencia del conjunto que dirige Mario Salas.

De cara al encuentro de esta noche, que se disputará en el estadio Gran Parque Central de la capital uruguaya, el entrenador de Racing no podrá contar con tres jugadores que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Hoy no serán de la partida el capitán Lisandro López, Matías Rojas y Jonatan Cristaldo. Por su parte, Matías Zaracho, clave en la creación de juego del equipo, no viajó a Uruguay ya que sigue aislado luego de haber dado positivo por coronavirus.

Se espera que Beccacece podría repetir la alineación titular que jugó hace una semana en Lima, aunque el ingreso del juvenil Benjamín Garré podría ser una variante para jugar desde el arranque en el conjunto argentino.

El rival de Racing llega como líder de la zona y ya clasificado a los octavos de final de la Libertadores. El Bolso logró el pasaje a la próxima fase después de vencer, en Venezuela, a Estudiantes de Mérida por 3-1. Nacional ganó los cuatro partidos del grupo y cerrará la próxima semana su participación ante Alianza Lima, como local.

El pasado fin de semana, el equipo charrúa no pudo disputar su encuentro por el torneo local en Uruguay: uno de los jugadores del plantel que dirige Gustavo Munúa, el brasileño Felipe Gedoz, contrajo COVID-19 y quedó aislado. Por precaución, la federación decidió postergar el partido válido por la jornada 13 del campeonato. Como el resto de los testeos que se le realizaron al plantel dieron negativo, Nacional está listo para recibir a Racing en Montevideo.

Posibles formaciones

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Alexis Soto; Marcelo Díaz; Walter Montoya, Lorenzo Melgarejo, Leonel Miranda; Héctor Fértoli y Nicolás Reniero. DT: Sebastián Beccacece.

Nacional: Luis Mejía; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Paulo Vinicius y Agustín Oliveros; Claudio Yacob y Gabriel Neves; Brian Ocampo, Santiago Rodríguez y Pablo García; Gonzalo Bergessio. DT: Gustavo Munúa.

Árbitro: José Méndez (Paraguay)

Hora: 19:15

Estadio: Gran Parque Central, de Nacional

TV: ESPN

Posiciones del Grupo F: