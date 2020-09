Show de Mourinho en el triunfo del Tottenham: fue a buscar a un jugador al baño en pleno partido y el plantel eligió al inodoro como figura

José Mourinho fue al baño a buscar a un futbolista del Tottenham

El Tottenham se clasificó para los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa tras vencer en la tanda de penales al Chelsea, tras el empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario, este martes en la apertura de los octavos. Mason Mount falló el lanzamiento que dio la clasificación a los Spurs, en el quinto lanzamiento del conjunto azul, luego de que los anteriores 9 ejecutantes convirtiesen.

En el tiempo reglamentario, el Chelsea se había adelantado en el minuto 19, cuando con un disparo desde la frontal del área del alemán Timo Werner, fichaje estrella de los ‘Blues’ esta campaña. Pero el Tottenham pudo equilibrar en la recta final, cuando restaban siete minutos para la culminación, con un gol del argentino Erik Lamela.

En el partido, José Mourinho protagonizó dos momentos increíbles. El primero en un cruce verbal con Frank Lampard, a quien dirigió cuando el ahora entrenador del cuadro azul era jugador blue y el portugués atravesaba su primera etapa como entrenador de ese equipo. Pese a las alegrías que ambos compartieron entre 2004 y 2007, se trenzaron a los gritos en la cancha por un motivo que no fue aclarado públicamente aún.

El inodoro, la figura del partido

El segundo, fue cuando en el complemento Eric Dier, del Tottenham, se marchó del terreno de juego y dejó a su equipo con 10 futbolistas para ir al baño. “No estaba feliz por eso, pero yo no podía hacer nada al respecto, la naturaleza me estaba llamando”, explicó el futbolista al terminar el encuentro y agregó: “Escuché que había una oportunidad, pero afortunadamente no anotaron”.

Es que el Chelsea tuvo una clara ocasión pero Hudson Odoi definió por arriba del travesaño y provocó que Mourinho saliese disparado rumbo al vestuario en búsqueda de su jugador. Segundos más tarde, el portugués regresó tras la corrida y Dier apareció acomodándose aún el pantalón.

Al final del encuentro, el mediocampista inglés publicó una imagen en sus redes sociales con el premio a mejor jugador del partido sobre el inodoro en donde se sentó durante algunos minutos del segundo tiempo.

Eric Dier fue a su vez el único jugador de campo que repitió en el once del Tottenham, con respecto al partido del domingo por la Premier League. “El número de minutos jugados es peligroso. Lo que hizo hoy Eric Dier es muy peligroso”, valoró Mourinho en conferencia de prensa, pero insistió: “Debería estar prohibido jugar dos partidos en 48 horas. Lo que hizo no es humano”,.

El Tottenham tiene un calendario especialmente cargado. En ocho días va a disputar cuatro partidos y este jueves se medirá al Maccabi Haifa israelí, en busca de una plaza en la fase de grupos de la Europa League.

El miércoles continuarán los octavos de final de la Copa de la Liga, con los dos equipos de Manchester. El City visita al Burnley y el United al Brighton. Para el jueves quedarán los últimos partidos de esta ronda y entre ellos el duelo estrella, entre Liverpool y Arsenal, que ya se midieron el lunes en la Premier League con victoria por 3-1 para los primeros. Los Gunners buscarán en ese partido cobrarse la revancha.

