Raúl Gudiño contó el difícil momento que pasó al no tener minutos con Chivas

Raúl Gudiño contó el difícil momento que pasó al no tener minutos con las Chivas (Foto: Twitter/ @Chivas)

La titularidad en la portería de las Chivas de Guadalajara sigue siendo una incógnita. Ahora la batuta para defender la meta tapatía es Raúl Gudiño, quien había perdido la titularidad con Luis Fernando Tena como entrenador, aunque era llamado a la selección mexicana.

Gudiño contó que aún mantiene el contacto con el combinado tricolor y señaló que era extraño ser seleccionado sin jugar en el club. “Sabemos que no era lo que uno esperaba, pero a mí se me requería y yo iba. A veces te saca un poco de onda, pero es una gran motivación que me estén tomando en cuenta”, indicó.

“Fue un momento difícil para mí, pero me mantuve en buena línea para poder ser considerado. Ahora toca seguir trabajando para poder llegar a la selección de nuevo”, añadió el guardavallas en conferencia de prensa.

Todas son experiencias y eso ayudó a trabajar, a no bajar los brazos, cuidar los detalles para cuando se te presente la oportunidad

Raúl Gudiño había perdido la titularidad con Luis Fernando Tena, aunque era llamado a la selección mexicana (Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro)

Ahora con Víctor Manuel Vucetich al frente del banquillo rojiblanco, el arquero jaliciense ha encontrado minutos en la cancha. En este torneo suma tres partidos consecutivos como titular, donde ha recibido tres goles y acumula dos victorias desde que está en la portería.

“Creo que los partidos que he hecho han sido buenos. Él (Vucetich) no lo ha dicho, pero en cualquier posición se está luchando para un lugar en el 11 titular”, aseguró Raúl, además de señalar que se siente contento por el momento que está viviendo.

Sobre la diferencia en el campo de juego con Antonio Rodríguez, su compañero y competencia en el arco, apuntó que los demás jugadores se acoplan al estilo de cada portero. “Los mismos compañeros lo saben y van conociendo las características de cada uno. El enfoque y lo que dice el profe es la línea”, detalló.

También dio una explicación sobre los goles que ha recibido, pues a consideración de los comentaristas deportivos, Gudiño tuvo ciertos errores bajo los tres palos. “Fueron unas jugadas que he utilizado bastante para ver qué se podía hacer. Considero que son jugadas difíciles, tiros complicados, pero ya estoy trabajando en ello”, aseveró.

Ahora con Víctor Manuel Vucetich al frente del banquillo rojiblanco, el arquero jaliciense ha encontrado minutos en la cancha (Foto: Twitter/ @Chivas)

En cuanto al campeonato, Raúl reconoció que ha sido complicado para el Guadalajara. “Uno siempre quiere sumar de a tres, pero todavía en estos partidos podemos escalar posiciones en la tabla”, apuntó.

Y es que el Rebaño Sagrado se encuentra en la séptima posición de la tabla general. Aunque el equipo está dentro de la zona de Liguilla, la historia del club señalaría que deben estar dentro del top cuatro de la Liga MX.

Sin embargo, para el meta mexicano “a estas alturas nadie es favorito”. Por ello, aseguró que están buscando mejorar el desempeño para poder cerrar de una mejor forma el campeonato regular y así buscar el título liguero.

Por último, el jugador de experiencia europea no descartó un cambio de equipo al final de la temporada. Esto porque el futbolista había pedido su salida del club el semestre pasado, pero no consiguió un nuevo club.

El jugador de experiencia europea no descartó un cambio de equipo al final de la temporada (Foto: Twitter/ @Chivas)

“Conforme va pasando el tiempo uno se va adaptando. Al final de cuentas se tomará la decisión en su momento, cuando sea época del draft, pero creo que va cambiando constantemente”, anotó.

Siempre voy a defender a muerte la camiseta que tenga y ahorita tengo la de Chivas

Adelantó que está en pláticas con Ricardo Peláez, director deportivo del equipo, para ver la renovación de su contrato, aunque no dio por sentado su continuidad con los rojiblancos. “Veremos que se puede hacer”, concluyó.

