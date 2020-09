“Hay decisiones polémicas que favorecen a los grandes”: Guillermo Almada criticó el arbitraje de la Liga MX

Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, le tiró pequeño dardo al trabajo de los silbantes (Foto: Cuartoscuro)

El debate sobre los errores arbitrales continúa en la Liga MX. Ahora, Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, le tiró un pequeño dardo al trabajo de los silbantes en el presente torneo.

“No quiero decir que influye, pero han habido muchas decisiones polémicas que siempre favorecen a los equipos grandes. Son circunstancias del juego a las que tenemos que adaptarnos”, señaló el estratega uruguayo en conferencia de prensa este lunes.

El uruguayo señaló que en el caso de los Guerreros, cuando enfrentan a los cuatro grandes del fútbol mexicano hay “decisiones dudosas” por parte de los jueces. Sin embargo, descartó que sean ayudas de los árbitros a favor de Cruz Azul, Chivas, América y Pumas.

“No me gusta mucho opinar, aunque en nuestro caso han sido decisiones dudosas. Es simplemente una opinión: siempre creo en la honradez y honorabilidad de los árbitros”, aseveró el timonel lagunero.

El uruguayo señaló que, cuando enfrentan a los cuatro grandes del fútbol mexicano, hay “decisiones dudosas” (Foto: Captura de pantalla/ Club Santos)

Por último, explicó que los errores de los nazarenos pueden ocurrir para los dos lados. “Pienso que están muy capacitados para hacer muy buenos arbitrajes. A veces sólo se equivocan por un lado y para el otro”, apuntó.

El entrenador charrúa no ha sido el único que se ha quejado del trabajo de los silbantes. También se han manifestado técnicos como Gabriel Caballero, de los Bravos de Juárez, y Francisco Palencia, de Mazatlán FC.

Precisamente Palencia fue el último en quejarse del trabajo arbitral. En el partido de la fecha 12, los sinaloenses se vieron afectados por los errores de los silbantes, lo que provocó que les marcaran un penal dudoso en contra y los dejaran con un hombre menos.

El entrenador charrúa no ha sido el único que se ha quejado del trabajo de los silbantes (Foto: Twitter/ @Chivas)

“Es una situación lamentable. Yo creo que lo mejor es ya no hablar de ello, no hay que darle tanta importancia. Lo que se ve no se juzga. No se puede defender lo indefendible”, aseguró Paco Palencia en conferencia de prensa, después de la derrota de su equipo contra Chivas (2-1).

Incluso Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, admitió que la roja en contra de Mario Osuna fue incorrecta. Aunque el mismo directivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) aclaró que el Rebaño Sagrado también fue perjudicado.

Santos sueña con la Liguilla

Almada espera que sus pupilos puedan calificar a la Fiesta Grande (Foto: Cortesía/ Club Santos)

A pesar de la compleja temporada, Almada espera que sus pupilos puedan calificar a la Fiesta Grande. Apuntó que el partido contra el Puebla será determinante para poder cerrar de buena forma el campeonato regular.

“Si nosotros logramos los puntos de local, vamos a estar metidos. Hemos jugado muchísimo de visitante y muy poco de local, pero somos muy conscientes de la tabla de posiciones. Los puntos que tengamos contra Puebla son trascendentales”, sentenció el estratega.

El sudamericano expresó que a veces uno planifica la temporada, pero termina de formas distintas. “Este año nos ha goleado muchísimo la contingencia que estamos viviendo, las lesiones, cosa que no sucedió en los semestres anteriores”, detalló.

Santos está en la posición 14 de la tabla general, fuera de la zona de Liguilla (Foto: Cortesía/ Club Santos)

“Nos debilitó, perdimos jugadores trascendentes y no se nos ha dado esa continuidad, pero tenemos que reponernos porque queda el tramo más importante del campeonato. Esa es una motivación extra”, aseveró.

En estos momentos, Santos está en la posición 14 de la tabla general, fuera de la zona de Liguilla. Sin embargo, tienen un partido pendiente por los contagios de Xolos de Tijuana, por lo que esperan regresar a puestos de clasificación contra los camoteros.

“Vamos con la misma meta: tratar de ganar, a pesar de las dificultades que vamos a encontrar. Puebla viene haciendo buenos encuentros, hizo un buen partido y me imagino que tendrán los mismos objetivos que nosotros”, concluyó Almada.

