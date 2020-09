Arturo Brizio aceptó errores arbitrales en el partido de Chivas y no habló sobre el posible penal a favor de Cruz Azul

Arturo Brizio dio el análisis arbitral de la jornada 12 de la Liga MX (Video: FMF)

Arturo Brizio Carter, presidente de la Comisión de Arbitraje, dio su diagnóstico del trabajo de los silbantes de la jornada 12. Sin embargo, no habló de una de las jugadas más polémicas de esta fecha.

El ex árbitro habló sobre seis jugadas distintas en un video publicado en la cuenta de Twitter de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). No obstante, no dio su análisis del posible penalti a favor de Cruz Azul en el clásico joven.

La acción sucedió en el minuto 48 del segundo tiempo. Después de una serie de rebotes, el uruguayo Igancio Rivero salió avante dentro del área y fue con el balón controlado hacia la portería.

El arquero Óscar Jiménez achicó en el embate del mediocampista celestes. Al darse cuenta, el charrúa desvía un poco la pelota, pero el guardameta lo derriba con un contacto en su pierna derecha.

Árbitro del clásico joven no marcó penal a favor de Cruz Azul (Video: TUDN)

A pesar de los reclamos de los jugadores de la La Máquina, el nazareno José Antonio Pérez Duran decidió reanudar el partido con un tiro de esquina sin consultar el VAR. Al final, el partido terminó en un empate a cero goles.

Durante el juego, analistas deportivos sentenciaron que debió marcarse una falta en favor del cuadro cementero. “Penal a favor de Cruz Azul que no sanciona Jorge A. Pérez”, escribió en su Twitter Felipe Ramos Rizo, ex árbitro mexicano y comentarista de ESPN.

Este no sería la primera vez que las Águilas se verían beneficiadas con una decisión arbitral parecida. La semana pasada, en el clásico nacional, el silbante del encuentro no revisó un posible penal a favor de Chivas y hasta en redes sociales se le acusó a la cadena TUDN de no pasar la repetición de la jugada.

Chi-VAR y otra jugada polémica

En el partido contra Mazatlán FC, de nueva cuenta se le acusó al Rebaño Sagrado de recibir “un empujoncito” de Adonai Escobedo (Foto: Twitter/ @Chivas)

En los últimos torneos, al club Guadalajara se le ha acusado por diversos analistas deportivos de recibir ayudas de los silbantes. Hasta se le bautizó al equipo Chi-VAR, en referencia del sistema de videoarbitraje.

En el partido contra Mazatlán FC, de nueva cuenta se le acusó al Rebaño Sagrado de recibir “un empujoncito” de Adonai Escobedo. El encuentro lo ganaron los rojiblancos (2-1) con un penal a favor y una expulsión de los sinaloenses.

Sobre el juego, Arturo Brizio no comentó sobre el penal marcado que le dio la ventaja a los rojiblancos. Sin embargo, sí sobre la roja por doble amarilla contra Humberto Osuna en la misma jugada, que dejó en desventaja al nuevo equipo de la Liga MX.

“La cantidad de jugadores defensores indica que la posibilidad de que el tiro llegue a portería es mínima. Por ello, la Comisión de Arbitraje considera que la tarjeta de amonestación es incorrecta”, puntualizó Brizio Carter.

El encuentro lo ganaron los rojiblancos (2-1) con un penal a favor y una expulsión de los sinaloenses (Foto: Twitter/ @Chivas)

A su vez, también habló de otro posible penalti que no se marcó a favor de los tapatíos. En esta jugada, Jorge Ortíz golpeó a un futbolista de las Chivas dentro del área, lo que el VAR sugirió una revisión. No obstante, Escobedo reanudó con un balón a tierra.

“La Comisión de Arbitraje considera que debió marcarse penal y amonestar al jugador. Es una decisión arbitral incorrecta”, sentenció el directivo de la FMF.

Al final del encuentro, Francisco Palencia, técnico de Mazatlán FC, mostró su inconformidad sobre el arbitraje. “Es una situación lamentable. Yo creo que lo mejor es ya no hablar de ello, no hay que darle tanta importancia. Lo que se ve no se juzga. No se puede defender lo indefendible”, aseguró en conferencia de prensa.

