La pesada broma con la que Luis Suárez hizo enojar a Neymar y reír a Messi cuando estaban en el Barcelona

El día que Luis Suárez hizo enojar a Neymar (Video: Twitter/ @brfootball)

Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar fueron una de las mejores tripletas ofensivas del FC Barcelona. Los sudamericanos, además de generar goles, tenían una gran química en la cancha, que también se notaba fuera del campo de juego.

Sin embargo, como toda amistad, tuvo momentos grises, que afortunadamente para los culés, no afectó en su rendimiento de juego. Así lo podemos ver en el pequeño video, donde el delantero charrúa hizo enojar al brasileño.

En el clip se puede ver que la triplet, conocida como la “MSN”, se estaba preparando para un partido de Champions League. Suárez, con picardía, aprovechó un descuido de la estrella de la verdeamarelha para realizarle una broma.

Neymar se apoyó en el balón para poder abrochar las agujetas de sus tachos. El Pistolero, sin dudarlo, pateó el balón para que el extremo trompicara un poco y pudiera generar las risa del astro argentino.

Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar fueron una de las mejores tripletas del FC Barcelona (Foto: AFP)

El brasileño, que siempre ha demostrado tener un carácter temperamental, encaró al charrúa. Sin embargo, la broma no terminó en una bronca, pues Neymar volvió a su empresa de anudar sus cordones.

Ahora los tres se han separado. Neymar juega en el Paris Saint-Germain de Francia, Luis Suárez es el nuevo delantero del Atlético de Madrid y Lionel Messi aún defiende al Barcelona, aunque todo parece indicar que sólo será por esta temporada.

De hecho, tras estos problemas con el club catalán, la tripleta sudamericana mostró que todavía tienen unidad a pesar de la distancia. En la partida de Suárez, el primero en hablar fue el capitán y número 10 de los blaugranas.

Neymar juega en el Paris Saint-Germain de Francia tras su paso por el Barça(Foto: Pascal Rossignol/ Reuters)

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como fuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”, comenzó su sentido mensaje la estrella de la selección argentina.

Sin embargo, con el correr de sus palabras, el tono del texto comenzó a elevar y se cree que el principal destinatario es el presidente Josep Maria Bartomeu, con quien mantiene públicas diferencias desde hace varias temporadas.

“Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, advirtió el 10.

El Pistolero anotó dos goles y dio una asistencia en el contundente triunfo del Atleti en su primer partido de Liga española (Foto: Sergio Perez/ Reuters)

“Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”, concluyó su texto, que contó con un contundente apoyo de su amigo Neymar entre los comentarios.

“Increíble cómo hacen las cosas”, escribió el brasileño, quien estuvo cuatro temporadas en Barcelona. A su comentario lo acompañó un emoji de una persona tapándose la cara.

Ahora Suárez buscará brillar con los colchoneros. Este domingo, en su debut contra el Granada, el Pistolero anotó dos goles y dio una asistencia en el contundente triunfo del Atleti (6-1) en su primer partido de Liga de la nueva temporada.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Los 24 gloriosos minutos de Luis Suárez en su debut con el Atlético Madrid, con dos goles y una asistencia: “Estoy muy feliz”

Lionel Messi despidió a Luis Suárez con un duro mensaje contra el presidente del Barcelona

Neymar se sumó a la crítica de Messi por la salida de Suárez del Barcelona: “Increíble como hacen las cosas”

El agradecimiento de Luis Suárez a Messi tras su mensaje de despedida: “Que dos o tres no empañen lo gigante que sos”