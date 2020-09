Cuál fue el error que confesó Bielsa en la victoria del Leeds ante Sheffield por la Premier League

La conferencia de Bielsa tras la victoria del Leeds ante Sheffield

“Fue un resultado justo. El primer tiempo fue parejo, podríamos haber convertido, pero también podríamos haber recibido goles, y el segundo tiempo fue mucho mejor para nosotros. Creo que conseguimos una diferencia justa y apretada”.

Así analizó Marcelo Bielsa el triunfo del Leeds 1-0 frente al Sheffield United en condición de visitante, el tercero en tres partidos en la Premier League (perdió 3-4 contra Liverpool en el debut). El entrenador argentino, de 65 años, tomó una decisión táctica durante el partido que generó controversia en Inglaterra: hizo ingresar en el inicio del segundo tiempo a Rodrigo, el delantero español por el que los británicos pagaron 35 millones de euros, y lo reemplazó en el epílogo, a los 46 minutos (en su lugar entró Ezgjan Alioski).

La situación hizo recordar a una de las locuras históricas del director técnico: en 1999, cuando se encontraba a cargo de la selección argentina, en ocasión de un amistoso frente a Holanda, le dio la posibilidad de jugar en el segundo tiempo a Andrés Guglielminpietro, entonces figura del Milan de Italia, por el Burrito Ortega. Pero luego, disconforme con su rendimiento, y con otra idea táctica en mente, lo reemplazó 35 minutos después.

Aquel movimiento dejó una huella dolorosa en la carrera del Guly, que en cada entrevista fue lapidaria con aquella decisión de Bielsa. “Lo critico bastante cuando hablamos de fútbol, estoy condicionado por lo que sucedió. Y a veces digo, lo tendría que haber mandado a la concha de la madre. Si lo cruzo hoy, lo mando; lo tendría que haber hecho hace 20 años, pero no lo hice porque era demasiado educado”, dijo hace dos años.

Pues bien, en este caso fue el internacional español el que sufrió la determinación del DT, quien en diálogo con los medios terminó juzgando como un error el hecho de reemplazar al delantero ex Valencia. “Faltaban pocos minutos, tenía que sustituir a él o a (Patrick) Bamford, y Bamford es un jugador muy útil en las pelotas detenidos en contra, porque nos ayuda a defenderlas. Pero no fue una decisión acertada, porque Bamford estaba muy cansado y debería haber conservado a Rodrigo en el campo. ¿Que Bamford hizo el gol? Pero el cambio fue posterior, no tuve la razón”, fue profundamente autocrítico el ídolo de Newell’s.

OTRAS DEFINICIONES DEL LOCO

Los avances que muestra el Leeds

“Logramos atajar mejor, tuvimos cerca de seis, siete, ocho opciones y en ese sentido mejoró el funcionamiento ofensivo”.

¿Por qué estuvo muy activo en los últimos minutos?

“Cuando el partido se consume, se termina, todo lo que suceda en esos momentos no se puede modificar, y los entrenadores en general estamos muy ansiosos para controlar esos minutos finales”.

¿Va a sumar más refuerzos?

“Normalmente nos referimos a las contrataciones cuando se concretan, porque como hay muchos trascendidos lo ideal es esperar hasta que sea real”.

¿Está disfrutando de la Premier League?

“Cuando juegan los demás equipo, sí me gusta la Premier League, ja".

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La emotiva carta de Marcelo Bielsa por los 20 años de Las Leonas: “Son una propiedad popular que enorgullece al pueblo argentino”