Santos Laguna busca partido amistoso, luego del contagio masivo en los Xolos de Tijuana

Santos Laguna no tendrá participación en la Liga MX este fin de semana (Foto: EFE)

Debido al contagio masivo en los Xolos, Santos Laguna no tendrá participación en la Liga MX este fin de semana. Sin embargo, los Guerreros ya tienen un plan B para que el equipo no pierda el ritmo de juego.

Los de La Comarca están buscando un partido amistoso en las fechas donde tendrían el encuentro contra Tijuana. Así lo indicó Bryan Garnica en conferencia de prensa este jueves.

“Es fundamental seguir con la continuidad de partidos y por ahí están viendo la posibilidad de conseguir un partido amistoso. Todavía no está confirmado, pero si no, nosotros seguimos trabajando intensamente”, señaló.

El mediocampista aseguró que no tendrán problemas en caso de no conseguir un duelo sin puntos en juego. “Si no se consigue el partido amistoso, entre nosotros hay muy buen nivel para hacer un interescuadras y seguir preparándonos”, aseguró.

Xolos presentó 30 personas contagiadas de COVID-19 (Foto: Cortesía/ Liga MX)

“Yo creo que el parón (nos afectará). Teníamos una buena continuidad, veníamos jugando bien. Por ahí nos puede parar un poco, pero también sirvió para prepararnos en lo físico”, aseveró.

Mientras tanto, los laguneros han aprovechado la semana para trabajar en los detalles que les han faltado. En anteriores ocasiones, el entrenador Guillermo Almada reconoció que a su equipo le falta la definición dentro del área y la concentración en los partidos.

“La semana ha sido pesada para nosotros porque hemos metido mucha carga. Veníamos con continuidad de partidos, que no nos habían permitido trabajar en lo físico, y ahora estamos apretando para cerrar de la mejor manera”, explicó Garnica.

El futbolista mexiquense aseguró que han mostrado mejoría. “El equipo viene realizando un muy buen fútbol, pero hasta ahora con Toluca se nos pudo dar los tres puntos”, indicó.

Los laguneros han aprovechado la semana para trabajar en los detalles que les han faltado (Foto: Cortesía/ Club Santos)

Y es que Santos no venía de una buena racha de puntos. No obstante, el pasado fin de semana pudieron vencer a los Diablos Rojos (1-2), resultado que los catapultó hasta la zona de calificación a las finales por el título.

“Veo a un equipo muy unido. Lo hemos platicado entre nosotros. Sabíamos que el partido del domingo era importante ganarlo. Esa unión fue la que sacó adelante al equipo”, apuntó.

Nos hemos conjuntado bien. Somos un equipo que siempre tira para adelante, no importa quién esté

El próximo rival de los verdiblancos es el Puebla, partido que se celebrará hasta el viernes 2 de octubre. El centrocampista anotó que Santos estará listo para el encuentro contra los Camoteros y adelantó que será “un gran partido”.

Aunque están en puestos de Liguilla, un mal cierre de torneo lo podría dejar fuera de la Fiesta Grande (Foto: Cortesía/ Club Santos)

“El equipo viene bien. Hay que ajustar en esa parte (en la ofensiva) y un poquito también en la concentración. Es lo que hemos hablado con Guillermo y estaremos a punto para lo que viene”, reiteró Garnica.

Este enfrentamiento contra los de La Franja y el resto de los partidos será importante para Santos. Aunque están en puestos de Liguilla, un mal cierre de torneo lo podría dejar fuera de la Fiesta Grande.

“Esperamos seguir sacando resultados. Ahorita cada partido va a ser una final para sacar los tres puntos y poder meternos en la Liguilla”, acotó Garnica, quien aseguró que los Guerreros pueden ser un rival incómodo en la fase definitiva del certamen.

“Siempre queremos dar buenos resultados. Sabemos que estamos en un equipo grande, que siempre tiene que estar luchando por los puestos de arriba”, concluyó el futbolista.

