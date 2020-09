Defensa y Justicia protagonizará un duelo clave contra Olimpia por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo de Hernán Crespo buscará una nueva victoria en la Copa Libertadores (EFE)

Desde las 19.15, Defensa y Justicia recibirá a Olimpia, de Paraguay, por la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Libertadores. El partido, que tendrá el arbitraje del chileno Cristian Garay, será transmitido por Fox Sports.

El equipo de Hernán Crespo ya mira su futuro con otros ojos. Es que después del triunfo por 3-0 de la pasada semana frente a Delfín, de Ecuador, como local, el Halcón de Florencio Varela volvió a sumarse a la pelea por ser uno de los dos conjuntos que buscarán clasificarse a los octavos de final de la máxima competición del fútbol de Sudamérica.

Gracias a un gran segundo tiempo, los goles de Braian Romero, Gabriel Hachen y Nicolás Leguizamón, Defensa y Justicia logró sus primeros tres puntos en su estreno en la Libertadores y se recuperó de las dos derrotas en el inicio antes del parate por el avance de la pandemia de coronavirus. En marzo, el equipo argentino cayó en su visita a Brasil contra el Santos (1-2) y contra su rival de esta noche en Paraguay por el mismo resultado.

De cara al encuentro de esta noche que se disputará en el estadio Norberto Tomaghello, el local tendrá el ingreso de Gabriel Hachen por el lesionado Francisco Pizzini.

El presente de Olimpia es diferente. En competencia por el torneo local paraguayo, el conjunto dirigido por Daniel Garnero ya se ubica en la segunda ubicación del certamen, a cinco unidades de Cerro Porteño, el líder. En la zona de la Libertadores, el equipo guaraní está invicto y bien posicionado: marcha con 5 puntos, dos atrás de Santos, con una victoria y dos empates. El más reciente fue hace una semana en su visita a Brasil.

En su visita a Argentina, Olimpia no contará para el encuentro por la fecha 4 del grupo con su máxima estrella: el histórico delantero Roque Santa Cruz no será de la partida por una lesión muscular y será reemplazado por Derlis González, Además, el ex Independiente Nicolás Domingo tomará el lugar del suspendido Rodrigo Rojas.

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsaín; Néstor Breitenbruch, Adonis Frías, David Martínez y Marcelo Benítez; Enzo Fernández y Washington Camacho; Ciro Rius, Gabriel Hachen y Eugenio Isnaldo; Braian Romero. DT: Hernán Crespo.

Olimpia: Librado Azcona; Sergio Otálvaro, José Leguizamón, Antolín Alcaraz e Iván Torres; Alejandro Silva, Nicolás Domingo, Richard Ortíz y William Candia o Jorge Recalde; Derlis González y Néstor Camacho. DT: Daniel Garnero.

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Hora: 19.15

Estadio: Norberto Tomaghello

TV: Fox Sports