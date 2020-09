“Es vergonzoso ver esto”: el “Bofo” Bautista aprovechó la controversia de Oribe Peralta para revivir la polémica entre ambos

(Fotobaires)

Después de que América se llevara la edición 237 del clásico nacional tras vencer a Chivas con un gol de Giovani Dos Santos en la undécima jornada del Apertura 2020, las cámaras de la televisión nacional captaron al delantero Oribe Peralta, del conjunto tapatío, riendo con los rivales al final del partido.

Las imágenes despertaron indignación en aficionados y ex futbolistas de ambos equipos, tal y como fue el caso de Adolfo “El Bofo” Bautista, quien declaró lo siguiente:

“Es vergonzoso ver esto. Esto no es amor a la camiseta. Ni profesionalismo. Esto es ser mercenarios”, se pronunció en su Twitter citando la foto donde se le ve a Oribe Peralta y a Uriel Antuna con jugadores azulcremas intercambiando bromas.

El episodio trae a la memoria la polémica que ambos futbolistas protagonizaron en la previa de los cuartos de final de la Copa MX en 2019.

Oribe Peralta fue captado con jugadores del América tras el partido en contra de Chivas (Foto: Captura de Pantalla)

La bronca comenzó por una serie de polémicas declaraciones que hizo el ex jugador colombiano del Club América, Mateus Uribe, ahora en el F.C. Porto, durante un entrenamiento previo al encuentro: “La verdad desde que yo llegué al América, Chivas ha estado fuera de la liguilla, siempre, no ha estado peleando nada, entonces para nosotros es más clásico Cruz Azul, más clásico Pumas porque la verdad Chivas siempre ha estado fuera de los ocho desde que estoy”.

El centrocampista terminó de encender los ánimos de sus rivales al decir que este partido “no quita ni pone, ya sabemos que el América es el más grande”.

Adolfo " El Bofo" Bautista, futbolista retirado y ex de las Chivas que en más de una ocasión ya ha estado en medio de la polémica, fue el primero en responderle al jugador de las águilas.

“Eres un muerto Mateus Uribe, a ti ni en tu casa te conocen y vienes a México a que te maten el hambre, tronco. Chivas es México”, escribió en su cuenta de twitter el mexicano que protagonizó una bronca contra Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa Libertadores de la edición 2005.

Sin embargo, otro jugador del América salió en defensa de su compañero y le respondió a Bautista con un contundente mensaje: “Un jugador que corre menos que un portero en los partidos no puede hablar de muertos”, escribió el delantero azteca Oribe Peralta, haciendo referencia al Mundial de Sudáfrica, cuando México enfrentó a la Selección Argentina y las estadísticas revelaron que Oscar “El Conejo” Pérez, entonces guardameta de la selección, recorrió más kilómetros que Bautista.

“El Bofo” no tardó en contestarle a Peralta y de nuevo volvió a emitir un “hachazo virtual”, esta vez en contra de “El Hermoso”.

“Mi carrera me respalda y no soy lambe huevos de extranjeros como tú. Sigo vivito y coleando feliz de mi retiro y sin cirugías plásticas”, escribió el ex jugador del rebaño.

En medio de la discusión que protagonizaron ambos deportistas, varios aficionados aprovecharon la situación para mofarse del pleito entre los jugadores de los dos equipos más antagónicos del balompié azteca.

Oribe Peralta compartió una foto de noviembre del 2016 (Foto: Twitter@OribePeralta)

Vale recordar que Oribe Peralta defendió por cinco años los colores azulcremas. Sin embargo, la afición del Rebaño no lo perdonó, por lo que el ariete azteca tuvo que salir en redes sociales para calmar los ánimos.

“El fútbol es un deporte de caballeros. Todo caballero sabe que el duelo deportivo termina cuando silba el árbitro y no debe traspasar esa frontera”, escribió Oribe en su cuenta oficial de Twitter.

No obstante, otros ex rojiblancos han defendido al delantero. Javier “Chicharito” Hernández y Oswaldo Alanís respaldaron a Peralta en su postura de que “la rivalidad se queda en la cancha”.

