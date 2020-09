Nacho Ambriz y su deseo de dirigir a la Selección Mexicana en el Mundial de 2026

El director técnico mexicano Ignacio Ambriz vive un gran momento con el club León, muestra de ello es que su equipo se encuentra en la cuarta posición de la tabla general de la Liga MX, con 21 puntos y con un partido menos que los dos punteros.

Y si bien su mente está en conseguir un título con el conjunto esmeralda, luego de que hace un año se quedaron cerca al perder 1 a 0 en la final del torneo Clausura 2019 contra los Tigres de la UANL, tiene en la mira regresar a la Selección Nacional Mexicana.

Y es que en una entrevista para la cadena ESPN, confesó que después del Mundial de Qatar 2022, quiere dirigir al Tricolor rumbo a la Copa del Mundo de 2026 que organizará México junto a Estados Unidos y Canadá.

La verdad sí me llama la atención. Sí me gustaría. No me empiezo a ‘calentar’ desde ahorita, para este proceso no, pero si después del Mundial de Catar hay una posibilidad, voy a pelear por ella. Porque creo que tengo las tablas necesarias como para dirigir una Selección

Cabe mencionar que “Nacho” ya tiene experiencia en el banquillo de la Selección Mexicana, cuando formó parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre para el Mundial de Corea-Japón 2002, en el que el conjunto azteca tuvo una buena actuación, lo que catapultó tanto a Aguirre como a Ambriz en La Liga de España, donde estuvieron juntos con el Osasuna (2002-2006) y con el Atlético de Madrid (2006-2009).

Tras separarse del “Vasco” Aguirre, en 2003 regresó a México para probar en los banquillos de la Liga MX, donde además del León, fue estratega de los dos equipos más populares del país: Chivas (2012) y América (2015-2016).

Cuestionado sobre por qué a los técnicos mexicanos les cuesta mucho salir a Europa, el timonel de 55 años de edad negó que fuera por la comodidad y el dinero que se percibe en la Primera División del futbol mexicano:

“Tuve posibilidad de irme a selecciones de Centroamérica, no lo creí conveniente, pero sí tengo el sueño y la ilusión de poder irme para allá” , agregó.

Por otro lado, el estratega mexicano se manifestó respecto a la decisión que tomó su delantero de 34 años de edad, Luis ‘Chapito’ Montes, de renunciar a la Selección Mexicana este 2020, luego que se hiciera una polémica alrededor de la determinación y su relevancia dentro del Tricolor.

Hablé con él. A mí no me sorprende, ya lo habíamos hablado él y yo. Me dio sus razones. No dijo lo que pensaba, dijo lo que siente, y es más válido cuando lo sientes. Le dije: bueno, yo también estuve en la Selección y tuve la oportunidad jugar un Mundial. Me dijo: creo que ya no estoy para esto, no tengo edad para poder llegar a un Mundial. Hay gente joven que necesita una oportunidad