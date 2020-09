Liga MX: esta es la “lana” que te puedes ganar si apuestas en el Chivas vs América como dijo el Piojo Herrera

A unas horas de que se realice una edición más del Clásico Nacional de la Liga MX, entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara, el director técnico Miguel “El Piojo” Herrera, está seguro que su equipo saldrá victorioso esta noche en el estadio Azteca.

Incluso, “El Piojo” sugirió a la afición azulcrema que no duden en apostar por su equipo. Así lo dijo este viernes durante la videoconferencia previo al encuentro correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2020:

Pero más allá de la seguridad y optimismo del popular estratega mexicano, las casas más importantes de apuestas en el país lo respaldan.

De acuerdo con el sitio web Caliente.mx, quien además es patrocinador oficial de la Liga MX, el América es el favorito por su localía y rendimiento a lo largo del certamen. De esta forma, hasta el momento los momios son los siguientes:

Gana el América, +100

Gana las Chivas, +210

Hay empate, +250

Por su parte, Codere.mx, otra de las casas de apuesta con más usuarios da los siguientes momios:

Gana el América, +125

Gana las Chivas, +215

Hay empate, +245

¿Cuánto puedes ganar?

Recuerda que el momio representa la cantidad que percibirás de haber acertado, de acuerdo con el monto de tu apuesta. Por ejemplo, si apuestas 100 pesos en Caliente por que ganan las Chivas, obtendrías 310 pesos. Si apuestas la misma cantidad en Codere a que gana el América, tendrás 225 pesos.

Y es que el club azulcrema llega al Clásico Nacional como quinto de la clasificación, con 20 puntos; mientras que el “Rebaño Sagrado” se ubica en el sexto puesto, con 15 puntos.

Sin embargo, si hay algo que favorece a la Chivas ante su más grande rival, es la experiencia de su técnico Víctor Manuel Vucetich, quien en su historial como estratega cuenta con cinco ligas y por lo que es apodado “El Rey Midas”.

Además, tiene un balance positivo ante Miguel Herrera. Pues de las 26 ocasiones que se han enfrentado, “El Vuce” tiene 11 victorias, ocho empates y siete derrotas.

No obstante, Miguel Herrera, quien ya tiene dos ligas, señaló en la videoconferencia que las estadísticas de su homólogo no son suficientes para darlo como favorito y sus elementos estarán en el campo para “mantener el orgullo del equipo intacto”.

Si no tuviera experiencia diría que sí sería ventaja a favor de Víctor, pero tengo experiencia y voy para 18 o 19 años dirigiendo. Respeto la jerarquía de Víctor como alguien exitoso y ganador y me parece que sin tener la cantidad de años de Víctor me parece que igual he tenido un poco de experiencia