Masters 1000 de Roma: Diego Schwartzman avanzó a los cuartos de final y se medirá con Rafael Nadal

Diego Schwartzman ya está en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma (REUTERS/Riccardo Antimiani)

El argentino Diego Schwartzman avanza a paso firme en el Masters 1000 de Roma. Este viernes se impuso ante el polaco Hubert Hurkacz y logró el pase a los cuartos de final del certamen que se presenta como antesala de Roland Garros. Sin embargo, el Peque no la tendrá fácil en la próxima instancia ya que se verá las caras nada más ni nada menos que con el español Rafael Nadal, quien confirmó su gran regreso al circuito al superar con contundencia al serbio Dusan Lajovic.

El tenista de Villa Crespo, número 15 del ranking ATP, se quedó con la victoria en el foro itálico ante Hurkacz (31°) tras remontar un comienzo adverso. Finalmente, se impuso por 3-6, 6-2 y 6-4, en un partido que duró dos horas y nueve minutos. De esta manera, no solo se metió entre los ocho mejores del torneo sino que logró igualar el historia ante el polaco, que había ganado el único encuentro que habían disputado entre ambos en la ATP Cup de este año.

El rival de Schwartzman este sábado en los cuartos de final será Nadal (2°), que no tuvo piedad ante Lajovic, a quien venció por 6-1 y 6-3 en solo una hora y medio de juego. El español tuvo un gran desempeño y demostró una vez más por qué es el gran favorito a quedarse con el título aún a pesar de la presencia del número uno del mundo, Novak Djokovic, en el cuadro principal.

Rafael Nadal es el gran favorito a quedarse con el título (REUTERS/Angelo Carconi)

“Es uno de los mejores jugadores del mundo”, dijo Nadal sobre Schwartzman en declaraciones a ESPN. En ese sentido, el nacido en Mallorca , que hasta este torneo llevaba casi siete meses fuera delcircuito, agregó: “Tiene un nivel de tenis muy alto, tiene muchas cosas fantásticas. Es muy rápido, lee muy bien el juego, tiene un gran control de pelota y cuando he jugado contra él, si no he jugado mi máximo nivel, se hace muy complicado. Es el rival más difícil al que me he enfrentado en lo que va del torneo y sé que tengo que seguir dando pasos hacia adelante y estoy preparado para hacerlo".

El del sábado será el décimo cruce en el circuito profesional entre el argentino y el español. Rafa tiene una ventaja apabullante: ha ganado las nueve veces que se han enfrentado. Cabe destacar que siempre se han medido en torneo de gran importancia. Luego de un primer duelo en el ATP de Acapulco 2013, volvieron a jugar entre sí en el US Open 2015, Masters 1000 de Montecarlo 2017, Abierto de Australia 2018, Masters 1000 de Madrid 2018, Roland Garros 2018, Masters 1000 de Indian Wells 2019, US Open 2019 y finalesde Copa Davis 2019.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Tras 200 días de inactividad, Rafael Nadal debutó con un contundente triunfo en Roma

Dominic Thiem sacó adelante un duro partido ante Alexander Zverev y se coronó campeón del US Open

Explotó la guerra en el tenis: Nadal y Federer se unieron contra la rebelión de Djokovic