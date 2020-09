“Hemos perdido partidos injustamente”: Guillermo Almada insistió en que Santos calificará a la Liguilla

Guillermo Almada insistió en que Santos calificará a la Liguilla (Foto: Club Santos)

En comparación con los dos torneos pasados, Santos Laguna no está consiguiendo los resultados para calificar a la Liguilla por el momento. Sin embargo, para el técnico Guillermo Almada el equipo no juega mal y, a su consideración, han perdido de forma injusta algunos partidos.

“Por los méritos hechos dentro de la cancha, tendríamos que tener muchos más puntos de los que deberíamos tener. Generalmente eso se equilibra en los campeonatos. Nos ha sucedido que hemos perdido unos cuantos partidos injustamente”, comentó el estratega uruguayo en conferencia de prensa.

El sudamericano recordó que los Guerreros se enfrentan a “una problemática muy grande”, pues desde el inicio de la temporada no han contado con el plantel completo. Aunque aclaró que no es una excusa, explicó que sí es un factor determinante del rendimiento.

Los laguneros se encuentran en la posición 16 de la tabla general (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Alfredo Lopez/ JAM MEDIA)

“El cortar ese proceso, obviamente se hace difícil de superar el nivel grupal e individual. Me he encontrado con la obligación de no tener a futbolistas por tres semanas y recuperarlos un día antes del partido y tenerlos que poner porque no tenemos más variantes”, lamentó.

Aun así, se dijo optimista para la parte final del torneo, ya que espera poder sumar puntos para entrar en la Fiesta Grande de la Liga MX. “Debe uno mostrar el temple, la fortaleza, el espíritu guerrero que todos tenemos aquí. El campeonato da alguna posibilidad más de poder entrar a la Liguilla”, indicó.

Si nosotros podemos entrar, como se lo he dicho a los jugadores, vamos a ser muy peligrosos para cualquiera

El sudamericano recordó que los Guerreros no han contado con el plantel completo (Foto: Club Santos)

Los laguneros se encuentran en la posición 16 de la tabla general y son antepenúltimos. No obstante, con el regreso del repechaje al fútbol mexicano, serán 12 equipos los que puedan entrar en la fase final del torneo y Santos está a solo un punto de estos puestos, con siete fechas más por jugar.

“Estamos muy cerca, sobre todo en la tabla de posiciones. Vuelvo a insistir, este campeonato nos da posibilidades. Somos conscientes de que tenemos que mejorar. Uno de los puntos de vista que hemos tenido muy malos en este campeonato es la efectividad”, resaltó.

El timonel verdiblanco señaló que sus futbolistas han tenido cosas positivas como “la entrega y la disposición”. “Hemos superado a muchos rivales en la intensidad, dominio, control, juego”, completó.

El timonel verdiblanco señaló que sus futbolistas han tenido cosas positivas como “la entrega y la disposición” (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Armando Marin/ JAM MEDIA)

Sobre el encuentro de este fin de semana, Almada reconoció que será complicado porque los dos clubes buscan puntos. “Toluca está en la misma necesidad que nosotros, que es de tratar de sumar puntos, de ganar partidos para estar en lo más importante que es la Liguilla”, indicó.

Aceptó que la altura de la ciudad mexiquense será una desventaja para sus jugadores, pero anotó que tienen que sobreponerse de la situación. “No estamos en condiciones de poner excusas de ningún tipo”, sentenció.

Si tenemos que ir a sufrir porque estamos en la altura, a las doce del mediodía, tendremos que ir a sufrir, tendremos que adaptarnos

Almada aceptó que la altura de la ciudad mexiquense será una desventaja para sus jugadores (Foto: Cortesía/ club Santos/ Alvaro Avila/ JAM MEDIA)

Por último, mencionó que contarán con el mismo plantel con el que enfrentaron a Tigres (derrota 2-0 a domicilio). “Hasta el momento, gracias a Dios, no hemos sufrido ninguna lesión por más que haya algún jugador que estamos cuidando en una complicación que haya surgido”, mencionó.

“Estamos muy cerca del objetivo que es entrar a la Liguilla en este momento. Después es otra historia distinta”, concluyó el estratega.

