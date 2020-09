Futbolistas de Murciélagos FC denunciaron el viacrucis que sufren por falta de pago; piden auxilio a la Femexfut

Los futbolistas instaron a la Liga Premier y a la FMF para que les den una fecha para que puedan cobrar su dinero (Foto: Twitter @MurcielagosFC)

Nuevamente en el balompié mexicano hay un caso de jugadores que denuncian incumplimiento en sus pagos por parte de los equipos. En esta ocasión fueron futbolistas del desaparecido Murciélagos FC de la Liga Premier.

Por medio de las redes sociales, los jugadores publicaron un comunicado para acusar a Miguel Favela, presidente del equipo sinaloense, y al directivo Felipe Montemayor. Señalaron que a varios de ellos les deben cinco meses de salario de la temporada 2019-2020.

Explicaron que iniciaron una controversia, que no aclararon si fue en la Comisión encargada de estos casos, la cual es manejada desde la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). “En la primera etapa del procedimiento, no llegamos a un acuerdo, ya que lo que nos ofrecía el club estaba muy por debajo de lo acordado”, indicaron.

Expusieron que en una segunda etapa del proceso, el club “no contestó ni argumentó nada a su favor”. Indicaron que el 6 de agosto del 2020 obtuvieron una resolución favorable, donde se dictaba que el equipo debía pagar los salarios de forma inmediata.

Comunicado de los futbolistas de Murciélagos FC (Foto: Twitter/ @kevinramirez698)

Sin embargo, aseguraron los futbolistas, no han recibido el pago de sus salarios. Por ello, instaron a la Liga Premier y a la FMF para que les dé una fecha para que puedan cobrar su dinero que, detallaron, es para pagar deudas por las injusticias laborales.

“Este es nuestro trabajo y única fuente de ingresos. Nuestras familias dependen de nuestros sueldos y es injusto que desde el mes de enero y febrero no recibamos el salario que por derecho nos corresponde, ya que nosotros cumplimos en todo momento nuestras obligaciones del contrato”, lamentaron.

Por último, agradecieron a la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro). Acotaron que esta los ha ayudado en todo momento con los asesoramientos y dando seguimiento de su caso.

Miguel Favela se pronuncia

La institución de Los Mochis no se ha pronunciado oficialmente al respecto (Foto: Twitter @MurcielagosFC)

Hasta la publicación de esta nota, la institución de Los Mochis no se ha pronunciado oficialmente al respecto. Sin embargo, el mismo Miguel Favela contestó los reclamos de los futbolistas a través de su cuenta de Twitter.

El mandamás de los Murciélagos aseveró que todos los jugadores serán liquidados como corresponde. “A pesar de la profunda crisis económica que se vive, se trabaja para resolver. Siempre agradecidos con el esfuerzo y dedicación de todos ellos”, escribió.

“Todos los jugadores estarán contactados para darle una solución lo más pronto posible. Desde la semana pasada hay avances en este tema. Los que gusten pueden marcarme (por teléfono) para ver su tema”, agregó el directivo.

No obstante, el jugador Kevin Ramírez cuestionó lo dicho por Favela, ya que señaló su falta de credibilidad con ellos. Reiteró que el adeudo viene desde antes del inicio de la contingencia sanitaria por COVID-19 y añadió que hay futbolista con más de un año sin cobrar.

Miguel Favela, presidente del club, contestó las demandas de los futbolistas (Foto: Twitter/ @miguelfav1)

“Con respeto me dirijo hacia ti, no hay mucho que hablar, ustedes tienen mis datos bancarios y saben el monto de la deuda, es la única solución, no seguirle dando largas y prometiendo cosas que no se cumplirán para seguir ganando tiempo. ¡Ya basta!”, sentenció Ramírez.

“Esperemos y no sea una más de tantas. Desde el mes de enero sigo esperando, todo el tiempo así ha sido y muy pocas veces se ha cumplido. Tengo entendido que a ninguno de mis compañeros se le ha contactado”, reaccionó Derian Domínguez, otro de los futbolistas.

Sumado a esto, Murciélagos suspendió su actividad en la Liga Premier y el presidente indicó que el equipo regresará hasta el Apertura 2021. “Nos concentramos en hacer los pagos pendientes a nuestros jugadores, iniciar una reestructura, mejorar las instalaciones del estadio para aplicar para jugar en una Liga (división) superior”, dijo el el 17 de agosto en Twitter.

Explicó que la decisión viene derivada de la epidemia de COVID-19 en México. Recordó que los estadios no pueden tener público y los riesgos de la salud los obligaron “a tomar medidas importantes”.

Werevertumorro relata su experiencia

El youtuber aseguró que el club no contaba con el dinero suficiente (Foto: Instagram @werevertumorro)

Varios ex futbolistas y jugadores en activo se pronunciaron a favor de los agraviados. Sin embargo, un pronunciamiento cobró relevancia, pues fue uno de los “flamantes refuerzos” de la institución.

El influencer Gabriel Montiel, conocido como el “Werevertumorro”, jugó tres minutos en 2014 con el club sinaloense. Al saber lo ocurrido con su ex equipo, decidió contar su propia experiencia, aunque aclaró que no eran los mismos dueños.

El youtuber aseguró que el club no contaba con el dinero suficiente. El equipo no tenía un director técnico (era un entrenador de porteros), la casa club tenía instalaciones deplorables y los adeudos eran constantes.

El influencer Gabriel Montiel, conocido como el Werevertumorro, decidió contar su experiencia (Foto: Twitter/ @werevertumorro)

Recordó que publicó un video para denunciar los abusos de los directivos, aunque sus compañeros lo invitaron a no hacerlo por miedo a perder su plaza. Después indicó que el club ya no lo dejó entrenar, por lo que decidió regresar a la Ciudad de México.

“Mucho éxito a los que están en esta situación allá en Murcielagos FC espero haga ruido y que se les pague el adeudo que hay. Desafortunadamente en el fútbol, el futbolista es el único que no puede alzar la voz y el más castigado ante las injusticias”, concluyó.

