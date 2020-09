Alexander Zverev venció a Borna Coric y es el primer semifinalista del US Open

Alexander Zverev es el máximo candidato al título (USA TODAY Sports)

Con la presión de ser uno de los favoritos tras la salida de Novak Djokovic, Alexander Zverev sufrió este martes para alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos en un duro partido frente al croata Borna Coric. El quinto sembrado se impuso por 1-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/1) y 6-3 en tres horas y 24 minutos de batalla.

Además de asegurar su sitio entre los cuatro mejores en Nueva York, el alemán se convirtió también en el primero de su país en llegar a las semifinales del US Open desde Boris Becker en 1995. Tras avanzar sin sobresaltos en la primera semana de competición, estuvo este martes contra la pared frente a Coric, un rival que ya había dejado en el camino a otro candidato, Stefanos Tsitsipas (cuarto sembrado), en la tercera ronda.

El croata se llevó el primer set por un claro 1-6 entre el visible nerviosismo de Zverev, un jugador que fue un prodigio de precocidad al inicio de su carrera pero que nunca ha ratificado su talento levantando un ‘Major’. Su mejor resultado hasta ahora eran las semifinales del pasado Abierto de Australia, donde cayó ante el austriaco Dominic Thiem, que el miércoles juega en los cuartos de Flushing Meadows ante el australiano Alex de Minaur.

En la segunda manga Zverev se vio en desventaja 4-2 pero encontró la fuerza para rehacerse y sumar cuatro juegos seguidos, llevando el partido a un intenso ‘tie break’ en el que se impuso gracias a los errores no forzados de Coric. “Comencé a jugar mejor, fui más consistente con mi servicio. Me dije a mí mismo: 'estoy abajo 6-1 y 4-2, no tengo ya nada que perder en este momento”, recordó tras el partido.

En el tercer set, el germano empezó a hacer estragos con su potente servicio (18 ‘aces’ por 5 de su rival), afinando la puntería con el segundo saque y ganando la manga en un ‘tie break’ más sencillo. Con ventaja en el marcador en el cuarto set, terminó rompiendo el servicio a Coric con un espectacular golpe paralelo colocándose 5-3 y sellando la victoria con su saque.

“Zverev sirvió muy bien. Fue un muy buen partido”, dijo el croata al final del encuentro. “Él jugó muy buen tenis, porque creo que yo no jugué nada mal. Pero él fue demasiado bueno en el tercer y cuarto set”.

El rival de Zverev en las semifinales saldrá del otro cruce del martes entre el joven canadiense Denis Shapovalov y el español Pablo Carreño, quien avanzó a esta ronda tras la sorpresiva descalificación de Djokovic por darle un pelotazo accidental a una jueza de línea cuando el juego estaba parado.

