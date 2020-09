US Open, día 4: condundente triunfo de Dominic Thiem y sorpresiva caída de Garbiñe Muguruza

El US Open se juega sin público (USA TODAY Sports)

Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, no tuvo piedad este jueves del indio Sumit Nagal y lo derrotó en tres sets en la segunda ronda del US Open. El austríaco se impuso por 6-3, 6-3 y 6-2 en una hora y 58 minutos de juego en la pista Arthur Ashe, la principal del complejo tenístico de Flushing Meadows.

El rival del número 3 del mundo en la tercera ronda, donde ya está instalado Novak Djokovic, será el croata Marin Cilic (número 38 de ATP), que este jueves derrotó al eslovaco Norbert Gombos por 6-3, 1-6, 7-6 (7/2) y 7-5.

A sus 27 años, que cumplió este jueves, Thiem trata de aprovechar las ausencias de Rafa Nadal y Roger Federer en Nueva York para conquistar su primer título individual de Grand Slam después de una serie de dolorosas derrotas en los últimos años. El austriaco, que en Nueva York nunca ha pasado de los cuartos de final, perdió la final del Abierto de Australia a principios de este año ante Djokovic y también fue derrotado en las finales de Roland Garros en 2018 y 2019.

Por su parte, el español Roberto Bautista, octavo cabeza de serie del torneo de Grand Slam, superó al serbio Miomir Kecmanovic, número 47 de ATP, por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y 38 minutos.

Dominic Thiem es uno de los candidatos (USA TODAY Sports)

La sorpresa se dio en la rama femenina, en donde Garbiñe Muguruza, finalista del último Abierto de Australia, sufrió una nueva decepción al caer en la segunda ronda contra la búlgara Tsvetana Pironkova, una rival que llevaba tres años sin jugar un torneo. La ganadora de dos títulos de Grand Slam, fue eliminada en solo dos sets, 7-5 y 6-3, tras una hora y 21 minutos de juego en una de las canchas del complejo tenístico de Flushing Meadows (Nueva York).

Tras más de seis meses de inactividad por la pandemia de coronavirus, la española decidió en el último minuto competir en Nueva York después de haber renunciado al torneo de Cincinnati, Premier de WTA, la semana pasada por unas molestias en el tobillo izquierdo.

“Vine sabiendo que no me iba a sentir perfecta, lista. La preparación fue diferente y tomé la decisión en el último momento (...) pero quería ver cómo me encontraba físicamente, tenísticamente. Probarme y jugar el máximo número de partidos posibles en esta extraña temporada”, dijo Muguruza.

Garbiñe Muguruza no se había preparado de la mejor manera y cayó ante Tsvetana Pironkova (USA TODAY Sports)

Resultados de este jueves

Masculino, segunda ronda:

Matteo Berrettini (ITA/N.6) vs. Ugo Humbert (FRA) 6-4, 6-4, 7-6 (8/6)

Casper Ruud (NOR/N.30) vs. Emil Ruusuvuori (FIN) 6-4, 6-3, 3-2 y abandono

Salvatore Caruso (ITA) vs. Ernesto Escobedo (USA) 3-6, 6-4, 6-3, 6-4

Andrey Rublev (RUS/N.10) vs. Grégoire Barrère (FRA) 6-2, 6-4, 7-6 (7/4)

Jeffrey Wolf (USA) vs. Roberto Carballés (ESP) 6-2, 6-4, 6-3

Roberto Bautista (ESP/N.8) vs. Miomir Kecmanovic (SRB) 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Vasek Pospisil (CAN) vs. Milos Raonic (CAN/N.25) 6-7 (1/7), 6-3, 7-6 (7/4), 6-3

Alex De Minaur (AUS/N.21) vs. Richard Gasquet (FRA) 6-4, 6-3, 6-7 (6/8), 7-5

Karen Khachanov (RUS/N.11) vs. Andrey Kuznetsov (RUS) 6-3, 6-4, 6-1

Marin Cilic (CRO/N.31) vs. Norbert Gombos (SVK) 6-3, 1-6, 7-6 (7/2), 7-5

Dominic Thiem (AUT/N.2) vs. Sumit Nagal (IND) 6-3, 6-3, 6-2

Femenino, segunda ronda:

Alize Cornet (FRA) vs. Ysaline Bonaventure (BEL) 7-6 (7/4), 6-3

Donna Vekic (CRO/N.18) vs. Patricia Tig (ROU) 6-2, 6-1

Tsvetana Pironkova (BUL) vs. Garbiñe Muguruza (ESP/N.10) 7-5, 6-3

Maria Sakkari (GRE/N.15) vs. Bernarda Pera (USA) 2-6, 6-3, 6-2

Amanda Anisimova (USA/N.22) vs. Katrina Scott (USA) 4-6, 6-4, 6-1

Karolína Muchová (CZE/N.20) vs. Anna Kalinskaya (RUS) 6-3, 7-6 (7/4)

Sorana Cirstea (ROU) vs. Johanna Konta (GBR/N.9) 2-6, 7-6 (7/5), 6-4

Ons Jabeur (TUN/N.27) vs. Kaia Kanepi (EST) 7-6 (10/8), 6-0

Sofia Kenin (USA/N.2) vs. Leylah Fernandez (CAN) 6-4, 6-3

