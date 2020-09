Claudio Bravo confirmó que tuvo ofertas de clubes de la Liga MX (Foto: EFE)

Claudio Bravo fue presentado oficialmente con el Real Betis. Luego de su aventura en Inglaterra con el Manchester City, el guardameta chileno regresó a la LaLiga para continuar con su exitosa carrera, ahora de la mano del técnico Manuel Pellegrini.

El portero mundialista tuvo varias opciones para seguir con su carrera en diferentes partes del mundo, pero México fue una de las que resalta en la lista. Así lo confirmó el mismo futbolista en su presentación.

“Existieron posibilidades en otros lugares de Sudamérica, México, otros destinos en Europa”, comentó el guardavallas sudamericano este jueves en conferencia de prensa.

Sin embargo, Bravo declaró que se decantó por la institución verdiblanca por la llegada del estratega chileno. “Lógicamente la presencia de Manuel influye. Cuando detrás de un proyecto hay seriedad y el deseo de hacer cosas buenas influye también”, indicó.

Claudio Bravo fue presentado oficialmente con el Real Betis (Foto: Twitter/ @RealBetis)

Y también tengo compañeros con los que tuve la posibilidad de coincidir en otros equipos y eso beneficia a la hora de adaptarte

El meta sudamericano fichó con el Betis por dos temporadas y fue presentado junto con sus nuevos compañeros Martín Montoya y Víctor Ruiz. Además, compartirá vestidor con otros conocidos del fútbol mexicano como Andrés Guardado o Mauro Lainez.

“El Betis tiene condiciones para que nos vaya increíble. Tiene una fuerza que es su gente. Y nosotros en Sudamérica lo palpamos muy de cerca. Que el aficionado esté encima te ayuda y cuando nos van mal las cosas te presiona y te mantienen en alerta. No te puedes relajar”, agregó Claudio en su llegada al club sevillano.

El meta sudamericano fichó con el Betis por dos temporadas (Foto: Twitter/ @RealBetis)

El veterano arquero de 37 años aseguró que llega con energías renovadas para seguir en el nivel que demostró en el Mundial de Brasil 2014. “Me siento aquí más vivo que nunca. Jamás he querido estar en una zona de confort. Quiero seguir siendo competitivo”, aseveró.

Aunque no quiso dar expectativas de lo que desea lograr con los verdiblancos, Bravo señaló que los resultados deportivos dependerá del deseo del grupo. “La posibilidad en lo deportivo siempre está. Depende de nosotros. De enfocar nuestro trabajo. Creo que lo fundamental es ir paso a paso, no generar algo que no podamos cumplir”, anotó.

Por último, descartó que esté pensando en regresar a su país para finalizar su carrera. “No es algo que me preocupa. Siempre he tenido mis ideas claras y que las cosas suceden por algo. Nunca espero nada de los demás, soy sincero en esas cosas. Ya veremos lo que sucede en el futuro, pero estoy muy feliz sentado aquí y con este club”, concluyó.

Claudio Bravo descartó que esté pensando en regresar a su país para finalizar su carrera (Foto: Twitter/ @RealBetis)

Claudio Bravo comenzó su carrera profesional en el Colo-Colo de su país natal. En 2006 fichó por la Real Sociedad, equipo en el que estuvo durante ocho temporadas, donde compartió cancha con la estrella francesa Antoine Griezmann y la mexicana Carlos Vela.

Sus grandes actuaciones en la meta donostiarra llamaron la atención del Barcelona, que se hizo con sus servicios en 2014. Dos años más tarde fue traspasado al Manchester City, club en el que ha estado hasta este verano.

Bravo ha sido internacional con Chile en las categorías Sub-20, Sub-23 y la absoluta. Con La Roja ha disputado 123 partidos oficiales, es el segundo jugador con más partidos de la historia de la selección de su país y es bicampeón de la Copa América.

