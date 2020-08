Novak Djokovic, provocador ante las críticas por los contagios de coronavirus en el torneo que organizó: “No creo que haya hecho nada malo”

Djokovic será la principal figura en el US Open (Reuetrs)

Novak Djokovic, 17 veces campeón de torneos de Grand Slam, decidió viajar a Nueva York para disputar el Abierto de Estados Unidos en medio de la pandemia de Covid-19, ya que no quiere dejar pasar la oportunidad de acercarse al récord de Roger Federer de 20.

El suizo no estará en Flushing Meadows este año después de que se tomó el año libre para recuperarse de una cirugía de rodilla, mientras que el campeón defensor, Rafael Nadal, se unió a varios favoritos que se negaron a a viajar a Estados Unidos debido a las preocupaciones por el coronavirus.

“No puedo decir que sea la razón principal por la que estoy aquí, pero es una de las razones”, dijo Djokovic a The New York Times, aunque reveló que estuvo muy cerca también de decidir perderse el torneo. ”Tengo que pensar en mí mismo, en mi salud y en mi estado físico, y en si mi equipo está bien para estar aquí. Una vez que lo comprobé, por supuesto también me sentí responsable como un jugador importante de estar aquí. Es importante para nuestro deporte”, añadió.

El serbio, actual número 1 del ranking ATP, fue muy criticado por organizar en junio el desafortunado Adria Tour en Serbia y Croacia, un torneo polémico en el que muchos jugadores, incluido él mismo, dieron positivo por Covid-19.

Pese a las consecuencias que ocasionó, explicó que no se siente responsable de la propagación del coronavirus en esos países: ”No creo que haya hecho nada malo para ser honesto”, sostuvo. “Lo siento por las personas que se infectaron (...) ¿Me siento culpable por alguien que se infectó desde ese momento en Serbia, Croacia y la región? Por supuesto que no. ¿Cómo se puede culpar a un individuo por todo?”.

Djokovic jugará el Western & Southern Open, un torneo de preparación que comenzó en Nueva York el jueves, antes de que comience el US Open el 31 de agosto.

El US Open se celebrará sin público en las gradas (EFE)

El US Open reportó este martes un primer caso de coronavirus, que no se detectó a ningún participante, sino en el entorno creado para resguardar a los deportistas de este Grand Slam y del Masters de Cincinnati, que arranca el sábado también en Nueva York.

Este caso es el único dentro de las 1.400 pruebas realizadas desde el 13 de agosto. La persona contagiada, que no fue identificada y se encuentra “asintomática”, deberá estar en aislamiento durante al menos 10 días. ”Además, se ha iniciado el rastreo de contactos para determinar si alguien más debe permanecer en cuarentena durante 14 días”, agregó la USTA.

A cuatro días del comienzo del Masters 1000 de Cincinnati, trasladado este año a Nueva York como previa del Abierto de Estados Unidos (31 de agosto-13 de septiembre), este primer caso positivo muestra cómo la pandemia, que se mantiene en expansión en el país, sigue siendo una amenaza para la celebración de ambos eventos.

Nadal es una de las estrellas que no viajó a Estados Unidos por la pandemia del coronavirus (Reuters)

Un buen número de figuras del tenis han renunciado a viajar a Nueva York por los riesgos del coronavirus, incluido el campeón defensor del Abierto en categoría masculina, Rafa Nadal (número 2 mundial), así como Gaël Monfils (N.9), Fabio Fognini (N.11) y Stan Wawrinka (N.17). En la rama femenina tampoco estará presente la vigente campeona, Bianca Andreescu, ni las dos primeras del ranking mundial, Ashleigh Barty y Simona Halep (N.2).

Entre quienes competirán destaca Djokovic, que perseguirá su título 18 de Grand Slam frente a rivales como Dominic Thiem (número 3 mundial), Daniil Medvedev (N.5, campeón defensor en Cincinnati y finalista del Abierto), Stefanos Tsitsipas (N.6) y Alexander Zverev (N.7).

Del top-10 de la WTA solo estarán cuatro jugadoras: la checa Karolina Pliskova (N.3), las estadounidenses Sofia Kenin (N.4) y Serena Williams (N.9) y la japonesa Naomi Osaka (N.10).

