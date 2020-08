El rugbier Billy Vunipola explicó por qué no se arrodilló en un homenaje al movimiento Black Lives Matter

Billy Vunipola, Michael Rhodes y Vincent Koch se quedaron de pie (Shutterstock)

Este sábado, el Bristol se impuso por 16 a 12 ante los Saracens en un duelo correspondiente al certamen de rugby inglés y que terminó siendo escenario de la polémica por un hecho ocurrido en la previa del mismo, durante el homenaje que realizaron los jugadores al movimiento Black Lives Matter (BLM).

Luego del asesinato del ciudadano estadounidense George Floyd en mayo de este año, millones de afordescendientes de todo el mundo se unieron en un grito de justicia por el crimen del hombre de Mineápolis, quien fue asfixiado por un policía en medio de un arresto. Este lamentable episodio sirvió además como disparador para el encendido reclamo de quienes están hartos del racismo y exigen igualdad dentro de la sociedad.

El BLM alzó la voz de muchas de estas personas entre las que se incluyen deportistas de diversos países que lograron ahora que se permitan homenajes en las previas de eventos, como partidos, peleas o carreras. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esto y muchos eligen no participar de este momento en el que los protagonistas hincan una rodilla al suelo. Eso fue lo que sucedió este fin de semana con Billy Vunipola.

Billy Vunipol aseguró que no se siente representado con la postura en contra de la biblia y de la iglesia (Shutterstock)

El rugbier nacido en Australia, pero nacionalizado inglés, se mantuvo de pie junto a dos de sus compañeros, Michael Rhodes y Vincent Koch, mientras el resto del equipo realizaba el homenaje en silencio. Su postura llamó la atención porque fue el único jugador afrodescendiente que optó por no arrodillarse, pese a que incluso su hermano mayor, Mako Vunipola, quien juega como pilar en los Saracens, sí lo hizo.

Luego de la polémica, Billy explicó la razón de su decisión: “Lo que vi en términos de ese movimiento ( Black Lives Matter) no estaba alineado con lo que yo creo. Ellos estaban quemando iglesias y biblias. No puedo soportar eso. Aunque soy una persona de color, todavía soy más una persona de, supongo, Jesús”, dijo al podcast The Good, The Bad & The Rugby.

El año pasado, el jugador de 27 años ya se había involucrado en una polémica al defender a su colega Izzy Folau, quien a través de un posteo en redes sociales había asegurado que los homosexuales irían al infierno. A varios meses de aquel episodio, Billy Vunipola fue más cauto con respecto a su opinión y sentenció: “La forma en que Folau lo expresó fue muy abrupta y directa. A veces el evangelio es directo. Pero al mismo tiempo, debemos aceptar a las personas por lo que son y lo que quieren hacer con sus propias vidas. No me corresponde a mí juzgar, es a Dios. Antes que todo, obtener el perdón o ir al cielo, o no ir al infierno, está creer en Jesucristo y, esencialmente, eso es lo que quería transmitir”.

