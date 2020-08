La respuesta de Quique Setién cuando le preguntaron por su futuro en el Barcelona tras la Champions League

Quique Setién bajo la lupa: ¿qué sucederá con él si el Barcelona es eliminado de la Champions League? (REUTERS/Sergio Perez)

“Como dijeron algunos jugadores y, yo mismo, necesitábamos un descanso porque tantos partidos seguidos nos cansaron, pero tuvimos el tiempo suficiente para preparar el partido, limpiar el aspecto físico y volver con esa energía renovada que nos ha permitido hacer muy buenos entrenamientos y prepararnos bien para afrontar el partido”. Quique Setién pretende hacer borrón y cuenta nueva. Sabe que la conclusión de la temporada en España arrojó un balance negativo por la carencia de títulos y cortocircuitos internos.

En territorio catalán está instalada la idea de que se despedirá del Barcelona en caso de que se registre la eliminación de su equipo de la Champions League. Mañana definirá su serie de octavos de final frente al Napoli, en condición de local (tras el 1-1 en Italia). Si supera ese escollo, viajará a Lisboa para afrontar la Burbuja de los 8.

En conferencia de prensa a distancia, confirmó que ya tiene la alineación confirmada (no aportó los nombres) y fue directo al responder por su futuro: “Sabía que iban a hacerme esa pregunta. La realidad es que no se me ha pasado por la cabeza en ningún momento la posibilidad de que este sea mi último partido. Estoy absolutamente tranquilo, hemos preparado el partido a conciencia, pensando en que vamos a continuar, desde luego, y que vamos a poder afrontar el resto hasta la final en Portugal con la misma energía e ilusión que tengo ahora, desde luego, y tenemos todos realmente”.

Por otra parte, Setién lamentó el hecho de no poder contar con todas las opciones de su plantilla y advirtió que, llegado el caso, apostará por jugadores del equipo filial en caso de ser necesarios: “Las circunstancias son las que son, no las puedo variar. Me gustaría contar con todos los jugadores pero no ha sido así y hay que adaptarse. Trataremos de no echar en falta a los jugadores que no están y competir de verdad como lo vamos a hacer, con todas las garantías”.

Setién tendrá varias bajas para el duelo ante el Napoli por Champions (Miguel Ruiz/FCB)

El caso más emblemático es el del brasileño Arthur, quien volvió a Barcelona pero tiene prácticamente sellada su llegada a la Juventus de Italia. El futbolista se negó a reincorporarse a los entrenamientos porque comprendió que no estaba en los planes de Setién para los próximos compromisos de Champions por su inminente traspaso. La directiva culé le abrió un expediente disciplinario y le informó que tendrá que someterse a un test PCR para constatar que no sea positivo de COVID-19.

“Hablé con Arthur antes de que se fuera de vacaciones, como con todos. A partir de ahí no volví a hablar con él. Todo lo que pude saber fue a partir del club. Es una situación que trasciende mi posición. Es una actuación que en fin, a mi me hubiera gustado que fuera diferente, pero no puedo decir nada más”, opinó el estratega blaugrana.

En el Barcelona brillarán por su ausencia los lesionados Ousmane Dembélé y Samuel Umtiti, los suspendidos Sergio Busquets y Arturo Vidal, más Martín Braithwaite, quien no está inscripto para la competición.

La lista de convocados para el encuentro de mañana (desde las 16 hora argentina) en el Camp Nou está conformada por 22 futbolistas. El ganador de esta llave se medirá en cuartos contra Bayern Múnich (ganó 3-0 la ida en Inglaterra) o Chelsea, que jugarán al unísono.

MÁS SOBRE ESTE TEMA :

Se reinicia la Champions League: qué es el Final 8, los partidos y todo lo que hay que saber

Arturo Vidal contó detalles de la reunión entre Lionel Messi y Quique Setién en plena crisis del Barcelona

“El furioso Ronaldo”: así reaccionó Cristiano tras quedarse sin la Bota de Oro y el MVP en la Serie A

El futbolista del Manchester City que se negó a renovar su contrato para irse al Barcelona