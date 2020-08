Los millonarios premios que repartirá el US Open pese a las restricciones por la pandemia del coronavirus

Aún se desconcoe si los partidos se jugarán con público (AFP)

En una edición a puerta cerrada sin ingresos por espectadores, el Abierto de Estados Unidos de tenis ofrecerá un monto económico de 53,4 millones de dólares, casi el 95% del total de 2019, y los ganadores individuales recibirán 850.000 dólares menos.

A través de un comunicado, la Federación estadounidense de tenis (USTA) informó que su torneo de Grand Slam “ofrecerá 53,4 millones de dólares en compensación total a los jugadores en 2020 - casi el 95 por ciento del total de 2019”. De esos 53,4 millones de dólares, 7,6 millones estarán dedicados a apoyar a tenistas que han visto afectados sus ingresos por la pandemia de coronavirus, que forzó una suspensión de casi cinco meses de los circuitos ATP y WTA.

"La distribución del dinero de los premios para el US Open 2020 es el resultado de una estrecha colaboración entre la USTA, la WTA y la ATP, y representa un compromiso para apoyar a los jugadores y su bienestar financiero durante un tiempo sin precedentes", dijo Mike Dowse, director ejecutivo de USTA.

Bajo el nuevo esquema de premios para el Abierto, que se disputará del 31 de agosto al 13 de septiembre en Flushing Meadows, Nueva York, los ganadores de las categorías individuales masculina y femenina obtendrán cada uno 3 millones de dólares.

En la edición de 2019, que tuvo un monto total de premios de unos 57 millones de dólares, los ganadores individuales recibieron 3,85 millones, la cifra más alta de la historia del torneo. En cambio, el Abierto decidió aumentar un 5% los premios de los tenistas que superen la primera ronda (61.000 dólares frente a 58.000 de 2019) y mantener el mismo monto para las segundas y terceras rondas. También cayó el monto dedicado a los ganadores en la categoría de dobles, tanto masculina como femenina, que este año se redujo a 400.000 dólares por cada equipo desde los 740.000 de 2019.

El español Rafa Nadal, número dos del mundo, anunció el martes que renuncia a defender el título logrado en el Abierto en 2019 por los riesgos relacionados con el coronavirus, uniéndose a una lista de ausencias que ya incluía al suizo Roger Federer por lesión. “Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control”, escribió el español, número dos del ranking mundial ATP, en su cuenta de Twitter. Además, agregó: “Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad”. En la rama femenina también será baja la actual número uno, la australiana Ashleigh Barty, pero competirán en Nueva York la vigente campeona, la canadiense Bianca Andreescu, y la estadounidense Serena Williams.

