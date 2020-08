“No pudo ser, pero eso no quiere decir que no hayan podido hacer un gran trabajo”: Leganés agradeció a Javier Aguirre durante presentación de nuevo DT

(Foto: EFE/Mariscal)

Txema Indias, director deportivo del Leganés, quiso mostrar su agradecimiento público al técnico mexicano Javier Aguirre por su trabajo al frente del equipo y pese a que este no pudo sellar el objetivo de la salvación antes de su salida.

“No me quiero olvidar de Javier Aguirre y su cuerpo técnico. Hasta el día de hoy no he tenido la oportunidad de agradecerles en público que nos tuvieran hasta el último segundo con esa ilusión de soñar con la salvación. No pudo ser, pero eso no quiere decir que no hayan podido hacer un gran trabajo. Agradecimiento grande de todo el club”, dijo durante la presentación de José Luis Martí como nuevo entrenador.

El pasado 20 de julio, el equipo ibérico informó que Javier Aguirre no continuará con el club y agradeció el trabajo realizado por él y su cuerpo técnico por aproximadamente siete meses, lo anterior se dio después de que la organización no logró su permanencia en la Primera División de España.

“Siento que es mi despedida del Leganés. No fui capaz de cumplir el objetivo. Me sentaré a ver si quieren que continúe. ‘Siento mucho dolor por los chicos porque están destrozados. Merecimos algo más”, indicó Javier Aguirre en la conferencia de prensa.

(Foto: REUTERS/Sergio Perez/File Photo)

Aguirre tomó el mando de la organización española en noviembre del 2019, en la decimotercera jornada de LaLiga. Fueron tres entrenadores los que tuvo el Leganés en la temporada.

Bajo el mando del mexicano acumularon siete victorias, diez empates y nueve derrotas, en 26 encuentros. La organización concluyó la temporada regular con ocho victorias, 12 empates y 18 derrotas.

“El cruel destino nos mandó a Segunda División por nuestras incapacidades”, indicó. Cabe señalar que el Vasco, como también se le conoce al estratega, es el primer descenso que le toca vivir, luego de salvar a tres clubes españoles: Osasuna, Espanyol y Zaragoza.

Aunque no está seguro de cuál sea su experiencia más dura, porque también están las derrotas en el Mundial cuando tuvo a su cargo a la Selección Mexicana de Fútbol.

El técnico mexicano del CD Leganés, Javier Aguirre, durante el encuentro correspondiente a la jornada 29 de primera división. EFE/Alberto Estévez.

“Dimos lo que tenían. Fuimos un equipo honesto hasta el final, sabiendo nuestras limitaciones. A la gente no tengo más que palabras de agradecimiento. No pudieron estar 11 partidos con nosotros, pero sentimos su cariño y su apoyo. Es una pena para la gente de Leganés. Espero que pronto podamos regresar a primera”, aseguró el estratega mexicano.

Al finalizar el encuentro entre el Leganés y Real Madrid, Unai Bustinza, capitán del equipo, compartió el siguiente mensaje: “Hay gente que está jodida en el hospital, sé que la sensación del país es mala, pero si vale como ejemplo lo que hemos hecho de mantenernos vivos hasta el final, luchar, no bajar la cabeza y bueno... aunque a nosotros no se nos haya dado le aseguro a la gente que es un orgullo llegar así hasta el final”.

