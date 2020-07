Coudet explotó y amenazó con irse del Inter de Porto Alegre: la razón que desató su enojo

Eduardo Coudet se quedó del estado del campo de juego en los últimos dos partidos del Inter (REUTERS/Diego Vara)

No son buenos momentos para Eduardo Coudet al frente del Inter de Porto Alegre. El equipo no ha logrado ganar desde su regreso a la competencia luego de la interrupción por la pandemia de coronavirus y hay una situación puntual que ha enojado al entrenador en sus últimos dos partidos.

Este sábado, luego de apenas empatar 1-1 en condición de visitante ante Esportivo por el campeonato Gaúcho, el DT explotó por las malas condiciones del campo de juego y hasta amenazó con dejar su cargo. “Si necesitan preparar a un equipo para jugar así, busquen a otro entrenador”, sostuvo en conferencia de prensa, dejando en claro que el estado del césped impidió que su equipo pudiera desarrollar la idea que él propone.

Luego, agregó: “Yo no me preparo para tirar la pelota para arriba, me gusta jugar bien al fútbol o al menos intentarlo. Pero la verdad es que esperamos tener mejores condiciones. Es más fácil destruir que construir, pero el equipo que busca construir necesita tener un buen césped”.

Esta no es la primera vez que Coudet se queja del estado del campo de juego en una cancha. Ya lo había hecho unos días atrás, cuando su equipo perdió por 1-0 el clásico ante Gremio en el estadio Centenario de Rio Grande do Sul. “Entiendo que obviamente nos falta ritmo pero es horrible este campo de juego”, dijo aquel día.

Su equipo tuvo que oficiar de local en ese escenario debido a que no puede utilizar el estadio Beira Rio de Porto Alegre ya que las autoridades prohibieron los partidos en esa ciudad. Las medidas sanitarias obligaron al equipo del Chacho a mudarse de manera transitoria.

Coudet espera que sus reclamos sean escuchados y que el próximo miércoles, cuando el Inter haga de local ante Aimoré por una nueva fecha del torneo Gaúcho, el campo de juego se encuentre en mejores condiciones para por desarrollar la idea de juego que intenta inculcar a sus futbolistas.

Días atrás, el ex entrenador de Racing y Rosario Central había protagonizado un momento tenso al terminar el duelo ante Gremio. El Chacho le recriminó algo a Walter Kannemann en el campo de juego y debió ser separado por el preparador físico Octavio Manera y por Andrés D’Alessandro.

