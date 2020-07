“No creo que su relación sea buena ahora”: la explosiva frase sobre el vínculo entre Jordan y Pippen tras el documental

Sam Smith informó que Michael Jordan y Scottie Pippen no tendrían la mejor relación

Los Chicago Bulls de Michael Jordan marcaron una era, tanto dentro como fuera del rectángulo de juego. La franquicia de Illinois pasó de ser una más y deambular por la parte baja de su conferencia, a tener uno de los mejores equipos de la historia. De la mano de MJ conquistaron 6 anillos de la NBA, lo que los convirtió en una de las instituciones más laureadas de la liga (solamente superada por Los Ángeles Lakers -16- y Boston Celtics -17-).

Sin embargo, durante los 90, su década de ensueño, todo no fue felicidad. El documental producido por ESPN y que se pudo ver en la mayoría del planeta a través de Netflix, The Last Dance, sacó a la luz viejas peleas entre varias de sus principales figuras y algunos de los deportistas con el general manager de los Bulls.

Michael Jordan y Scottie Pippen también ganaron la medalla de oro en Barcelona 92 (REUTERS/Ray Stubblebine)

Pese a que ya pasaron varias semanas desde su estreno, siguen surgiendo fuertes revelaciones sobre las internas de aquel mítico equipo. Sam Smith, el periodista que escribió uno de los libros más polémicos en torno a los Chicago Bulls (The Jordan Rules), en diálogo con Newyorker, contó detalles de cómo es la relación entre Michael Jordan y Scottie Pippen, su principal ladero dentro de la cancha.

“No creo que su relación sea buena ahora. Sé que Scottie fue herido por su interpretación (se le dedicó el segundo de los 10 capítulos). Estaba herido porque Michael dijo que fue egoísta cuando se sentó en el banco”. El periodista hace referencia a la respuesta de Jordan sobre lo acontecido en el tercer partido de la semifinal del Este en 1994 contra los Knicks. New York estaba arriba 2-0 en la serie y, con el partido empatado, Phil Jackson decidió darle la última bola a Toni Kukoc (el croata finalmente encestó el balón). Pippen, ofendido, decidió no salir a jugar lo que restaba del duelo.

Michael Jordan y Scottie Pippen ganaron juntos 6 anillos de la NBA: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998 (Reuters)

No obstante, Smith, que fue uno de los primeros en hablar públicamente del “lado oscuro” de Jordan, explicó que el vínculo entre ambos siempre fue cambiante. “Tal vez no estaba molesto, sino dolido. Porque creo que valoraba a Michael”, comentó. Y luego, añadió: “Siempre han tenido una relación ambivalente. A Scottie le gustaría estar en el grupo de Michael, porque, obviamente, estar cerca de Michael significa estar en el centro de atención”.

“Pero Scottie nunca se vio a sí mismo como un adulador. Y Michael tiende a tratar a las personas a su alrededor no como sirvientes, sino como ayudantes. A Scottie le molestaría, a veces, que Michael lo tratara como algo menos que un igual. Creo que van y vienen en su relación”, esbozó.

No obstante, Smith no descartó que en los próximos días vuelvan a unirse.

