“Esperamos seguir vivos hasta el final”: Javier Aguirre confía en salvar al Leganés del descenso

El Leganés venció 1-0 al Valencia y sueña con seguir en el máximo circuito del fútbol español (Foto: EFE)

Javier Aguirre y el Leganés siguen con vida en la lucha por el no descenso en España. Contra todos los pronósticos, los pepineros vencieron este domingo al Valencia 1-0 y pusieron presión a sus rivales directos.

Al respecto, el estratega mexicano habló sobre el triunfo en conferencia de prensa, con un ánimo más tranquilo que en otras ocasiones. “El equipo necesitaba este aire, porque venía muy golpeado de la vuelta del confinamiento”, señaló en conferencia de prensa.

Explicó que en los últimos tres partidos han tenido que replantear la táctica. “Es nuestra obligación pelear hasta el final. Son partidos que te juegas muchísimo. Llevamos tres partidos en esa misma línea: ordenados y serios”, agregó.

Los pepineros del Vasco consiguieron una sorpresiva victoria contra el Valencia (Foto: Leganés)

Esperamos seguir vivos hasta el final. Así lo vamos a intentar

Aguirre declaró que han tenido que analizar a cada rival y sus características. “Esto ha hecho que el equipo dé la sensación de haber perdido fuerza ofensiva o gol, pero desde una organización ofensiva podemos también desdoblarnos”, aseguró.

Reconoció que son un equipo que le falta profundidad y más tras la expulsión de Jonathan Silva al 54′. Sin embargo, aseguró que “el equipo es disciplinado, es organizado y serio”, pues en 24 jornadas con el mexicano al frente sólo han tenido pocas expulsiones.

Javier Aguirre confía en salvar al Leganés del descenso (Foto: EFE)

“Silva intentó interrumpir una jugada y el árbitro lo expulsó. No tengo más comentarios al respecto”, sentenció el entrenador, luego de que fuera cuestionado por el trabajo del silbante.

Sobre la falta de delanteros debido a una serie de lesiones, el Vasco aclaró que le dieron la responsabilidad de los penales a Rubén Pérez, quien en esta jornada anotó por la vía de los 11 pasos. Sin embargo, indicó que esperan recuperar al español Óscar Rodríguez y el argentino Guido Carrillo para el cierre de la temporada.

“Mañana vamos a hacer una evaluación, evidentemente. Vamos a reagruparnos y a poner el mejor 11 posible. Como bien dices, repetimos alineación en estos tres partidos, pero tenemos un grupo compacto de 23 jugadores”, expuso.

Aguirre declaró que han tenido que analizar a cada rival y sus características (Foto: Leganés)

El que recibió amarilla dejó la piel por el equipo. El que se lesionó lo hizo por el equipo. Eso, en lo personal, es de agradecer

También agradeció el apoyo de los jugadores Alexander Szymanowski y Unai Bustinza, quienes suman pocos minutos y aun así apoyan al equipo. “En general, la conducta de todos en estos ocho meses que llevo aquí ha sido ejemplar. No tengo ni una sola queja”, detalló.

Por último, se refirió a los dos últimos partidos de temporada. “Nuestro objetivo es ganar nuestros dos partidos y esperar”, aclaró.

Rubén Pérez le dio la victoria a su equipo por la vía del penal (Foto: Leganés)

Aunque reconoció que dependen de otros equipos, no pueden esperar a que sus rivales les resuelvan el problema. “No esperamos nada de nadie. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, no lo va a ser nadie”, mencionó.

“No podemos hacer cábalas o ver los partidos con angustia porque no podemos hacer nada. Tenemos que hacer lo nuestro en el verde y luego esperar”, aseveró Javier Aguirre.

Esta rachita nos da vigor para los dos partidos que restan

El Vasco explicó que en los últimos tres partidos han tenido que replantear la táctica de su equipo (Foto: Leganés)

Con la victoria de este domingo, el Leganés subió a la antepenúltima posición de la liga con 32 puntos. Le restan dos enfrentamientos: uno contra el Athletic de Bilbao el jueves y contra el Real Madrid el próximo domingo.

Asimismo, se encuentra a dos puntos de alcanzar al Alavés, quien no ha disputado su partido de esta fecha. Para la salvación, los pepineros tienen que ganar mínimo su siguiente partido contra el conjunto bilbaíno y que el Alavés no consiga puntos en sus tres encuentros restantes.

