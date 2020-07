El enojo de Novak Djokovic tras la ola de críticas por los contagios en su torneo: “Es como una caza de brujas”

FILE PHOTO: Tennis - Adria Tour - Zadar, Croatia - June 19, 2020 Serbia's Novak Djokovic during a press conference REUTERS/Antonio Bronic/File Photo

Después de dar negativo en un nuevo test de coronavirus y de regresar a los entrenamientos tras cumplir las dos semanas de cuarentena, el serbio Novak Djokovic salió al cruce de todos aquellos que lo criticaron por la disputa del Adria Tour, un certamen que derivó en una ola de contagios en el tenis mundial y donde incluso Nole y su esposa contrajeron el virus COVID-19.

En declaraciones publicadas por el diario serbio Telegraf, Djokovic se mostró furioso por todas las críticas que ha recibido en el último tiempo, donde alguno de sus colegas –como Nick Kyrgios, por ejemplo– hicieron reclamos por haber disputado partidos en medio de la pandemia.

“Solo veo críticas muy maliciosas. Creo que hay algo más detrás de las críticas, como si hubiera una agenda, como si fuera una caza de brujas. Alguien tiene que caer, alguien con nombre, para que sea el principal culpable de todo”, dijo el número uno del ránking ATP.

Novak Djokovic y varios tenistas que participaron de su torneo benéfico, como Grigor Dimitrov y Viktor Troicki, tuvieron coronavirus (REUTERS)

Djokovic regresó esta semana a las pistas para entrenar junto a su compatriota Viktor Troicki, quien también se ha contagiado de coronavirus durante la celebración de ese torneo que iba a jugarse en varios países balcánicos pero que solamente se pudo llevar a cabo en Belgrado (Serbia) y Zadar (Croacia), antes de suspenderse.

En diálogo con Telegraf, Djokovic también habló con cautela sobre las posibilidades de jugar US Open pero sí confirmó que iba a participar de los torneos europeos de polvo de ladrillo: “No estoy seguro de que juegue el US Open. Sí pienso jugar en Madrid, Roma y Roland Garros en el mes de septiembre.”

Novak Djokovic puso en duda su participación en el US Open pero confirmó que en septiembre jugará Roland Garros (REUTERS)

La novela de Novak Djokovic con el Abierto de los Estados Unidos, previsto para comenzar a fines de agosto, viene de antes de contagiarse de COVID-19, cuando el jugador serbio criticó duramente las exigencias sanitarias del torneo.

“De momento las medidas son muy rigurosas. Cuando uno aterriza en suelo estadounidense debe permanecer 14 días en cuarentena. Para la mayoría de los tenistas, yo incluido, no habría acceso a la cancha ni la posibilidad de entrenar. Además, no habría acceso a Manhattan, deberíamos dormir en un hotel en el aeropuerto, ir al club acompañados sólo de una persona. No habría público, ni medios de comunicación. Condiciones bastantes extremas para jugar. No sé si es sostenible”, había dicho en declaraciones a la televisión pública serbia RTS.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Novak Djokovic y su esposa Jelena dieron negativo en sus nuevas pruebas de coronavirus

La broma del entrenador de Djokovic que se hizo viral tras dar positivo de coronavirus

“El que debe pedir perdón es Djokovic, los demás no mataron a nadie”: el representante de Thiem explotó tras la ola de contagios