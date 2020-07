Un Real Madrid imparable y más de 7 puntos son lo que separa a Javier Aguirre de rescatar al Leganés del descenso

Aún hay esperanza para el equipo del Vasco, pero la tendrán que conseguir buenos resultados y esperar que sus rivales pierdan puntos en el camino (Foto: Juan Medina/ Reuters)

Javier Aguirre ha tenido una temporada complicada con el Leganés en España. La venta de jugadores, el parón por la pandemia de coronavirus y los malos resultados han sido una dura prueba para sus pupilos en la lucha por no descender.

Sin embargo, a unas fechas de que acabe la atípica temporada de LaLiga, los pepineros tienen esperanza de conservar su lugar en la máxima categoría del balompié ibérico. Para ello, las calculadoras serán sus compañeras para las siguientes semanas del cierre de campaña.

Con la victoria de este domingo contra el Espanyol, el equipo del Vasco suma 28 puntos en 34 jornadas disputadas. Se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla, por debajo de Mallorca por un sólo punto.

La venta de jugadores, el parón por la pandemia de coronavirus y los malos resultados han sido una dura prueba para los pupilos de Aguirre (Foto: Juan Medina/ Reuters)

Desde la reanudación de actividades, el Leganés ha perdido cuatro encuentros, registra dos empates y una sola victoria.

Para evitar el descenso tienen que superar al Eibar, el Celta de Vigo o el Alavés, quienes tienen 35 puntos cada uno. O sea, el Leganés tiene que conseguir más de 7 unidades en cuatro partidos y esperar que los tres de arriba pierdan en el camino.

Uno de los enfrentamientos de los dirigidos por Aguirre es contra un rival directo: el Eibar. Se disputará este jueves próximo a las 12:30 horas (tiempo del centro de México) y, de ganar los pepinero, la distancia sólo sería de 4 puntos.

Desde que regresó el fútbol en España, los pupilos del Vasco han tenido dos duelos con rivales directos. El primero fue contra el Mallorca y lo empataron a un gol, mientras que el segundo lo ganaron 1-0 contra el Espanyol este fin de semana.

Para evitar el descenso tienen que alcanzar al Eibar, el Celta de Vigo y el Alavés, quienes tienen 35 puntos (Foto: Juan Medina/ Reuters)

Los tres duelos que le restan a los blanquiazules son duras pruebas. Se enfrentan contra el Valencia, Atlético de Bilbao y el Real Madrid, quienes están en la posición nueve, ocho y uno de la tabla general, respectivamente.

No obstante, el panorama no es tan complicado como parece, pues el Leganés le sacó puntos a dos de estos rivales en la presente campaña. En ambas ocasiones, empató a un gol contra el Valencia y el Atlético de Bilbao.

Su antecedente contra el Real Madrid es duro, pues en su último encuentro perdieron cinco goles a cero. Además, podrían enfrentarse contra el posible campeón de LaLiga, pues los Merengues le lleva 4 puntos al Barcelona.

Pepineros con esperanza

Con el partido de este domingo, Javier Aguirre sabe que su equipo sigue en la pelea por el no descenso (Foto: Andreu Dalmau/ EFE)

Con el partido de este domingo, Javier Aguirre sabe que su equipo sigue en la pelea por el no descenso. Por eso aseguró que hay que “luchar hasta el final”, en conferencia de prensa después del encuentro.

“Hasta el último suspiro seguiremos peleando. Mientras esté aquí lucharemos. Y si tenemos tanto acierto como ante el Espanyol que tiramos dos veces y marcamos un gol hay esperanza”, agregó el estratega.

Apuntó que no pueden esperar a que sus rivales les resuelvan la situación, por lo que tendrán que seguir sumando puntos. “Yo les digo a mis jugadores que no podemos pedir a los rivales que hagan nuestro trabajo. No hay nada que pedirle a nadie y estamos por deméritos propios abajo. Lo que no vamos a bajar los brazos”, sentenció.

“Yo estoy feliz en Leganés. Lo que sucede es que cada dos o tres días hay partido y debemos esperar. Tampoco lo tengo claro para la renovación. Ahora, mientras hay vida queda esperanza”, puntualizó el mexicano.

