“Me quiero salir de aquí”: ex directivo del Leverkusen reveló el descontento del Chicharito Hernández cuando jugó en el Manchester United de Van Gaal

Hace unas semanas se cumplieron 10 años del fichaje de Javier “Chicharito” Hernández con el Manchester United. Aunque la Premier League calificó la transacción como una de las mejores de la historia, la experiencia del mexicano con los Reds Devils no siempre fue grata.

Luego de su salida del Real Madrid, el Chicharito vivió su segunda etapa con el Manchester United, que pasaba por una reestructuración tras el retiro de Alex Ferguson. Louis van Gaal, a cargo del banquillo de aquel equipo, relegó al delantero a las gradas en 2015.

Por ello, varios equipos buscaron los servicios del histórico goleador de la selección mexicana. Uno de ellos fue el Bayer Leverkusen de la Bundesliga de Alemania, que terminaría siendo el siguiente destino de Hernández en su experiencia por el Viejo Continente.

“Te soy sincero, no tenía la sensación de que iba a poder llevarlo a (Bayer) Leverkusen, comencé a tener contacto con su agente y nos dimos cuenta que con el equipo de Manchester United él no jugaba”, expresó Jonas Boldt, ex directivo del club teutón, en una entrevista con ESPN.

En un partido donde el equipo inglés fue a Bélgica, Boldt y Hernández se encontraron. “Después del partido hablamos con Javier y me dijo: ‘Me quiero salir de aquí porque el técnico no me utiliza’”, reveló.

“Estuvimos sólo tres días en el mercado de transferencias y me fui de inmediato a Manchester para finalizar el pase. Recuerdo que Javier llegó en el último día de transferencias y fue un éxito muy grande”, rememoró Boldt.

Sin embargo, el equipo de las Aspirinas tendría que modificar su cuadro para que la estrella mexicana brillara con todo su esplendor. “Nos dimos cuenta que el perfil de ‘Chicharito’ era bueno, pero había que ayudarle, el equipo generó muchas oportunidades”, explicó.

La idea de Roger Schmidt, técnico del Leverkusen en 2015, “fue siempre jugar para adelante y sabíamos que si llegaba alguien como Javier con su calidad y su experiencia triunfaría”, agregó el ex directivo.

(Javier Hernández) se adaptó muy bien en el vestuario, ayudó a los jóvenes, se adaptó muy bien y rápido se convirtió en uno de nosotros, creo que eso fue gran parte de su éxito

Tras su primera temporada en Alemania, el Chicharito logró 26 anotaciones. No obstante, en su segundo año, la plantilla tuvo una baja de juego y sólo javier sólo marcó 13 goles, lo que generó su salida de Alemania para regresar a Inglaterra con el West Ham United.

“Creo que para llegar a ese nivel le falta un poco de suerte. Le faltó la suerte de que un club grande de Europa lo necesitara en su mejor momento o tener un técnico que realmente lo valorara, porque con su capacidad creo que en un club como el Barcelona o en el mismo Real Madrid hubiera marcado muchos más goles, en su tiempo en el Real Madrid había jugadores como Ronaldo o Benzema y lo hacía muy complicado que pudieran utilizarlo. Realmente no entiendo porque el técnico siempre usaba a los otros, pero creo que cuando jugaba también marcaba sus goles”, detalló.

Con nosotros en Leverkusen encontró un sistema de juego que le favorecía y no tuvo la misma suerte de encontrarlo en su paso por Real Madrid y su regreso a Manchester

Ahora, Hernández está con Los Ángeles Galaxy, que señaló Blondt era algo en lo que el delantero pensaba constantemente. “En su cabeza siempre estuvo volver al continente americano, es un mercado donde hay muchos paisanos y cerca de su familia”, comentó.

“Desde que Javier estaba en Leverkusen me llegaron muchas ofertas y preguntas por clubes de los Estados Unidos, pero él en ese momento tenía las ganas de seguir en Europa y en este momento tal vez llegó el club correcto, el club que él buscaba y para él fue el momento correcto de marcharse. Javier siempre tuvo un plan muy claro de lo que buscaba hacer”, finalizó el ahora actual director deportivo del Hamburgo.

