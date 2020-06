Hay muchos factores del por qué la Selección Mexicana es exitosa en categorías menores y no en la mayor: Pablo Aimar

Actualmente "Pablito" es técnico de Argentina sub-17 (Foto: Especial)

Pablo Aimar uno de los mejores futbolistas argentinos de las últimas décadas y actual director técnico de la selección Sub-17 de su país, indicó que “hay un millón de factores de por qué un equipo juvenil es exitoso y una selección mayor no”, refiriéndose a los campeonatos del Mundo juveniles que ha ganado México (2005 y 2011) y el poco éxito en selecciones mayores.

Durante un encuentro con periodistas organizado por Venados de Mérida, y en el cual también asistió Marcelo Michel Leaño, director de fútbol Institucional de Chivas, “Pablito” explicó, por ejemplo, que la presión no es la misma en ambas categorías.

El Mundial de mayores es un relámpago, cada cuatro años, hay una tensión de decir que voy por la cornisa, me quedo afuera y otra vez a esperar cuatro años. Hay muchos factores que determinan que un país sea campeón del mundo y otros no

Pablo Aimar es el ídolo de Lionel Messi (Foto: Archivo)

El estratega de 40 años de edad, comparó la situación de las selecciones mexicanas con las de Holanda, quienes son reconocidos por trabajar fuertemente en fuerzas básicas, y sin embargo, no han podido levantar una Copa del Mundo.

Por ahí Francia se sacó la espina en el 98 y volvió a ser campeón después (2018). Holanda ha estado ahí varias veces (finales), quizás se hacen la misma pregunta y ellos en formación, éxitos en los juveniles, tienen libros para escribir

Además, el ex jugador del Valencia de España, comentó que “cada vez son más los jugadores que dicen que el fútbol no es su actividad favorita” y reconoció que eso reduce la emoción en los partidos. Tal es el caso de Carlos Vela, que a pesar de haber sido una de las grandes figuras del Tricolor, ha confesado en más de una ocasión que para él el fútbol solo es un trabajo; incluso, con 31 años de edad ya se retiró de la selección nacional.

Agregó que como a México y Holanda, hay varias selecciones en el mundo que triunfaron en categorías menores y no figuraron en Mundiales: “ no hay un factor, hay un millón que determina que se pueda ganar en juveniles, como Serbia ganó un Mundial Sub-20, los africanos, y después ya no aparecen, son muchas claves que determinan el éxito, no sólo una ”.

El Tricolor en Mundiales juveniles

Carlos Vela fue uno de los artífices del campeonato mundial sub-17 en 2005 (Foto: Archivo)

Cabe mencionar que en Mundiales de categorías inferiores, México ha obtenido dos campeonatos, cuatro subcampeonatos y un tercer lugar, por lo que es considerado como una potencia esa especialidad.

El primer subcampeonato lo logró en 1977, en el mundial sub-17 de Túnez, donde llegó a la final frente a la Unión Soviética, cayendo en penales 9 a 8.

Después de 28 años, ganó su primer título de la misma categoría al vencer a Brasil 3 a 0, en Perú. Torneo donde surgieron los nombres de Carlos Vela, Giovani Dos Santos y Héctor Moreno.

En 2011, México obtuvo su segundo campeonato sub-17 siendo anfitrión y derrotando en la final a Uruguay 2 a 0. Entre los jugadores más destacados fueron Antonio Briseño, Carlos Fierro y Alfonso González.

En 2018, las niñas de México estuvieron cerca de coronarse por primera vez (Foto: Especial)

En ese mismo año, pero en Colombia, el Tricolor alcanzó el tercer lugar en el Mundial sub-20, al vencer 2-1 a Francia. Alan Pulido, Nestor Araujo y Diego Reyes estaban en el plantel.

En 2013, México volvió a una final de Mundial sub-17 en Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, fue claramente superado por su similar de Nigeria, cayendo 3 a 0. Erick Aguirre y Raúl Gudiño, son algunos de los futbolistas que siguen vigentes.

Cinco años después, por primera vez en la historia un equipo femenil de México llegó a una final de Copa del Mundo y lo hizo en el Mundial sub-17 en Uruguay. Lamentablemente no pudieron superar a la escuadra de España, quien ganó 2 a 1.

En 2019 el conjunto azteca sub-17 confirmó la hegemonía en la categoría al enfrentar a Brasil en la final. No obstante, la localía y el arbitraje tendencioso mermaron al equipo nacional, perdiendo 2-1.

