Juan Carlos Osorio admitió su error con México en el Mundial de Rusia 2018 ante el “Tata” Martino

Desde que inició su gestión con la Selección Mexicana en 2015, hasta hace unos días que sacó a la luz la reacción de los futbolistas mexicanos en el vestuario antes del duelo ante Brasil en el Mundial de Rusia 2018, Juan Carlos Osorio ha generado mucha polémica.

Y es que el director técnico colombiano había responsabilizado a sus entonces jugadores por la pronta eliminación de México en dicho certamen, lo que ocasionó respuestas muy críticas hacia su proceso por parte de futbolistas como Rodolfo Pizarro y Javier Aquino, así como de Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe, ex entrenadores del Tricolor.

A pesar de ello, este sábado Osorio volvió a abordar el tema a través de una videoconferencia ofrecida a entrenadores de una escuela en Avellaneda, Argentina. Sin embargo, esta vez reconoció su responsabilidad por no llegar al quinto partido (cuartos de final) de la Copa del Mundo y lo hizo ante un cuestionamiento de Gerardo Martino, actual técnico de la Selección Mexicana, quien también fue invitado como exponente.

Siempre he levantado la mano y he dicho que contra Suecia me equivoqué yo porque en el intermedio teníamos 7 puntos y nunca he planteado un partido para empatar, siempre para ganar. Tenemos en común el modelo de Marcelo Bielsa de ser protagonista y salir por el resultado, y me equivoqué porque ese era el partido para evitar a Brasil y jugar ante Suiza