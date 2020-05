Rafael Nadal estalló contra la política española en tiempos de coronavirus: “Que nos saquen de esta”

El español habló de la situación que atraviesa España

El actual número dos del ranking ATP, Rafael Nadal, habló acerca de la situación que atraviesa España, país que comenzó a reiniciar la actividad tras ser uno de los más golpeados por el arribo del coronavirus, dejando más de 239 mil casos confirmados y 27.125 muertes.

El español, que también opinó en el artículo “El futuro ya está aquí: entre el miedo y la esperanza” de El País Semanal, como lo hizo Lionel Messi, enfocó su punto en la cuestión política y dejó un claro mensaje.

“¡A mí qué más me da si lo hace bien Vox, el PP, Podemos, el PSOE, Ciudadanos o el que sea! Me da igual Casado, Abascal, Arrimadas, Iglesias o Sánchez. Que nos saquen de esta y que tengamos el menos número de muertes posible y el menor impacto económico posible”, señaló.

Nadal retomó los entrenamientos en Mallorca - REUTERS/Susana Vera/File Photo

“Tengo las opiniones muy claras, pero desgraciadamente no puedo pronunciarme sobre si las cosas se están haciendo bien, muy bien, mal o fatal, porque la realidad es que lo que yo diga al final se toma como un tema político", consideró el mallorquín.

“Hay un problema en la política, y es que los que toman decisiones, desgraciadamente, siempre lo hacen pensando que hay nuevas elecciones. En un mundo ideal sería muy positivo que, en una situación así, los que tomaran las decisiones fueran los mejores en cada ámbito y sin ninguna aspiración política”, remarcó Nadal, quien ya comenzó a entrenar de cara a las futuras competencias.

“Viene un futuro muy complicado y vamos a necesitar de la experiencia de los mejores para salir de esta”, apuntó.

El "Big Three" forma parte del Consejo de Jugadores

En cuanto a lo que ocurra de ahora en adelante, el español aseguró que no cree en “buscar una nueva normalidad. La nueva normalidad será la que nosotros aceptemos. A mí me gusta ver gente, abrazarme con la gente, compartir con la gente…, y tenemos que buscar esto otra vez. No podemos conformarnos solo con cumplir eternamente medidas de distanciamiento”.

En cuanto a lo deportivo se imagina “las pistas y los estadios llenos, que es como me gusta verlos”, al mismo tiempo que informó que forma parte “del Consejo de Jugadores y creo que tenemos una responsabilidad para intentar ayudar a que el deporte prevalezca de la mejor manera posible”.

“Se han tomado diferentes medidas, y una de ellas es la de crear un fondo para que los cien mejores jugadores del mundo aporten una cantidad de dinero para poder ayudar al resto de jugadores, que lo están pasando mal y están viviendo situaciones difíciles, y a muchos trabajadores de la ATP. Se trata de un fondo para ayudar al mundo del tenis en general, no sólo a jugadores. En los momentos difíciles estás obligado a pensar en el que está peor que tú”, sentenció.





