Gobierno de Calderón y Peña pagaron lujosas vacaciones a Maria Sharapova, Shaquille O’Neal y otros deportistas

María Sharapova y Kei Nishikori vinieron al Abierto Mexicano de Tenis en 2015 (Foto: Cuartoscuro)

De vez en cuando, personajes de la farándula y estrellas del deporte mundial visitan México y se pasean por sus extraordinarias playas o centros turísticos. Sin embargo, en vez de que sea una sorpresa, autoridades gubernamentales son las que financian estos viajes.

Esto lo reveló Julio Roa, periodista de Contralínea, en una investigación que publicó este miércoles. El reportaje señala que las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pagaron vacaciones, conferencias y visitas a 43 celebridades.

El dinero salió del Consejo de Promoción Turística (CPTM), que terminó sus funciones por decisión de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Según la publicación, las “vacaciones” de las celebridades tuvieron un costo de 2 mil 151 millones de pesos mexicanos.

El reportero cuenta que estos viajes fueron parte de una campaña del ex mandatario Calderón para mejorar la imagen del país. Esto por la crítica de su gobierno en el exterior por la “guerra contra el narcotráfico”, que aumentó la violencia en el país.

Las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pagaron vacaciones, conferencias y visitas a 43 celebridades (Foto: Sáshenka/ Cuartoscuro)

Entre las celebridades que fueron “invitadas” para la promoción del país se encuentran estrellas como Sylvester Stallone, Enrique Iglesias, Jennifer Aniston, Britney Spears, Paris Hilton, Cindy Crawford, Jennifer López, Eva Longoria, Katy Perry, Charlie Sheen, entre otros.

Esta estrategia fue replicada por el gobierno de Peña Nieto, explica el periodista. Entre las estrellas que fueron financiadas por el país está Kevin Spacey, Forest Whitaker, Jon Voigh, Tony Blair, Tim Roth, Jared Leto, Ewan McGregor, Casey Affleck, Aaron Eckhart y Nicole Kidman.

Entre los deportistas que también fueron parte de la estrategia se encuentra el ex basquetbolista Shaquille O’Neal, el ex tenista André Agassi y el ex ciclista Lance Armstrong. Asimismo la tenista María Sharapova y el tenista Kei Nishikori vinieron al Abierto Mexicano de Tenis en 2015.

CPTM, un barril sin fondo

Estos viajes fueron parte de una campaña del ex mandatario Calderón para mejorar la imagen del país (Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro)

Según el presidente López Obrador, el Fondo no era utilizado para promover el turismo en México, sino que realidad se usaba para pagar publicidad y favores a los medios de comunicación.

“Entonces eso se termina. Ya no van a utilizarse esos fondos con ese propósito. Ahora se está invirtiendo en mejorar las colonias, en los centros turísticos, donde viven los trabajadores. Son colonias marginadas, sin servicios públicos. Hay contrastes que avergüenzan. Centros turísticos con hoteles de cinco estrellas, gran turismo, y colonias sin servicios, donde vive la gente, los mismos trabajadores del sector sin agua, sin drenaje, de manera precaria y con marginación”, expresó en la conferencia de prensa de 8 de abril de 2019.

El presidente señaló que el Fondo no era utilizado para promover el turismo en México (Foto: Cortesía Presidencia)

Indicó que el dinero del fondo se usaba para tener oficinas en el extranjero, pero sólo en las principales ciudades del mundo. “¿Quienes trabajaban en esas oficinas? Puro recomendado. Eran como becas para que la gente cercana a los altos funcionarios públicos pudieran estar en el extranjero”, aseguró.

“¿Han visto ustedes una oficina en México que se llame ProFrancia, ProItalia, ProChina? Nada. Eran todas esas cosas que inventaron los tecnócratas, los corruptos. Todas esas cosas se terminaron, aunque no les guste”, señaló.

“No se puede ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Si aquí, en nuestro país, hay tranquilidad, hay paz, esto se va a saber en todo el mundo sin necesidad de tener un programa de promoción”, explicó el mandatario.

