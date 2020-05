Yepes habló sobre su “distanciamiento” con Pekerman, recordó el caño de Riquelme y dio su opinión del caso Villa

El ex capitán del equipo colombiano, Mario Yepes, hoy ocupa un cargo en la estructura de selecciones de su país (Foto: Reuters)

José Pekerman transformó la historia de la selección de Colombia con su llegada. Mutó el espíritu. Mario Yepes, su capitán durante buena parte del proceso, reconoce eso. Sin embargo, no esconde cierto tono de dolor por no haber podido sostener un vínculo fluido con el entrenador argentino luego de su partida del combinado nacional.

“Siempre tuve una relación muy abierta con Pekerman. Pero era diferente porque yo era jugador en ese momento. Era el capitán, teníamos una relación abierta. No estoy enojado, creo que nos distanciaron las situaciones. José fue una persona que le dio mucho al fútbol colombiano, empezó a hacer el trabajo de convencimiento al jugador colombiano para pelear cosas, que podía ser importante no solo en sus clubes sino a nivel selección. Eso lo comenzó José. Estuvimos números 1 del ranking FIFA, llegamos al Mundial 2014 como cabezas de grupo. Eso no se lo puede quitar nadie a José. Creamos una conciencia que podíamos pelearle los partidos a cualquier equipo en cualquier cancha”, aclaró en diálogo con el programa 90 Minutos que se emite por Fox Sports.

Sin embargo, dejó entrever cuál fue el conflicto entre ellos: “Cuando yo salgo de la selección, obviamente por situaciones naturales hay un distanciamiento. Ese distanciamiento, al dejar de estar en la selección, es normal que exista. Cuando tenía la oportunidad o quería tener un acercamiento con él para hablar de otras cosas era difícil llegar a él, por equis motivo, no me preguntes por qué, pero era difícil”.

Desde el piso le aclararon que era una situación normal la dificultad de contactarlo para los periodistas, él aclaró: “El tema es que cuando vos fuiste capitán del equipo crees que podés tener un diálogo diferente con él, eso no significa que no haya un agradecimiento, para nada”.

El actual director deportivo de la Federación Colombiana también dejó su opinión sobre el proceso judicial por violencia de género que afronta el delantero colombiano Sebastián Villa, quien actualmente se desempeña en Boca Juniors: “Es un jugador que estaba siendo seguido para la selección y ahora lo más prudente es esperar las decisiones judiciales, a partir de ahí mirar qué va a pasar con Villa. Pero respetar el proceso que está siguiendo la Justicia Argentina y las determinaciones que tome. A partir de ahi no solamente Boca, sino toda la gente que tiene que ver con Villa tomará las decisiones. Yo no tuve la oportunidad de hablar con él”.

“Para mi gusto debe aclarar qué va a pasar con él. Por lo que venía haciendo en Boca, por el estilo de juego, era un jugador que podía servir y era importante”, detalló Yepes.

En un tono más relajado, el ex defensor de River y San Lorenzo en Argentina revivió la emblemática jugada que lo tuvo como protagonista: el caño que le tiró Juan Román Riquelme en un clásico en la Bombonera. “Como siempre lo he pensado, lo vi como una cosa del partido, natural. Lo tomo como folclore de la gente. La gente tiene el folclore, y si le agrada y les hace sentir bien, no hay problema. ¿Qué pensé en ese momento? Lo que pensábamos todos: que nos quedábamos afuera de una Copa Libertadores donde teníamos un equipo que podía llegar a la final y pelearla”.

“No lo tomé como una gastada, para nada. Si lo hubiera tomado como una gastada no hubiera reaccionado de esa manera. Nunca en mi carrera fui de reacciones violentas, no lo iba a hacer y nunca lo hice. A mí, sinceramente, no me afecta para nada”,

