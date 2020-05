Esta es la razón por la que los Tigres la UANL no podrían fichar jugadores para la próxima temporada

El "Chino" ganó tres ligas con los Tigres (Foto: Especial)

Los Tigres de la UANL tendrán que realizar un pago de USD 2.4 millones al club Belgrano de Argentina, por el traspaso del delantero Lucas Zelarayán al Columbus Crew, de la MLS a inicios de 2020.

Así lo dio a conocer este martes el club argentino a través de un comunicado: "Belgrano comunica que la FIFA ha aceptado el reclamo realizado a Tigres de la UANL, por el pago del 30% de la transferencia de Lucas Zelarayán al Columbus Crew SC, porcentaje que le corresponde percibir a nuestra institución”.

Además, los Tigres deberán pagar el momento a más tardar en 45 días: “El fallo de FIFA (Ref. no. 20-00433/osv-lsk, con fecha 25/5/20) establece que Tigres le deberá abonar a Belgrano la suma de USD 2.400.000 más un interés de un 5% p.a. desde el 1/3/20 hasta la fecha de efectivo pago. Y que dicha deuda tendrá que ser saldada dentro de los 45 días de notificada esta disposición".

Zelarayán fue contratado como figura del equipo de la MLS (Foto: Especial)

Asimismo, Belgrano informó que si los felinos no cumplen en los tiempos requeridos, el club mexicano no podrá contratar a nuevos jugadores para encarar los compromisos del equipo.

“La resolución establece además que, en caso de incumplimiento en los plazos fijados, se le impondrá al club mexicano la prohibición de inscribir nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, hasta el momento en que se abone la cantidad adeudada y por un máximo de tres periodos de inscripción completos y consecutivos (véase art. 24bis del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores)”, se añadió en el escrito.

Lucas Zelarayán fue traspasado al conjunto estadounidense por cerca de USD 4.4 millones, luego de que quedó fuera de los planes del estratega brasileño Ricardo Ferretti y Belgrano realizó el reclamo por los derechos del jugador.

No obstante, una fuente al interior del club regiomontano, mencionó al portal Mediotiempo que el caso apenas está iniciando y se turnará al Tribunal de Arbitraje Superior (TAS) para que haya una decisión final y mientras no den la misma, no habrá pago de dicho monto.

Para ello el cuadro felino mandará toda la documentación del caso y el TAS podría tardar más de ocho meses en dar una resolución sobre la controversia con el equipo argentino, quien inició la demanda a inicios de marzo.

Belgrano, fue el equipo que formó a Lucas (Foto: Archivo)

En entrevista con TUDN, el ex jugador de los Felinos compartió por qué decidió salir del poderoso club de la Liga MX

“Como equipo logramos grandes cosas, pero en lo personal no me sentía muy cómodo, no sentía que tenía los minutos esperados, no digo merecidos, porque no paso por encima de ningún compañero, teníamos un gran plantel, con mucha jerarquía. Lo esperado no eran los minutos y traté de cambiar de aires y contento por el paso que di", expresó el jugador.

Tres argentinos son Baja en Rayados de Monterrey

Mientras tanto, el rival de la ciudad, Rayados de Monterrey, anunció este martes a través de sus redes sociales la salida del guardameta Marcelo Barovero y el lateral Leonel Vangioni para el Apertura 2020, el cual todavía no define fecha de inicio ante las condiciones de aumento por contagios de coronavirus (COVID-19).

En un video de agradecimiento, “La Pandilla” recordó los mejores momentos de los futbolistas argentinos. Juntos ganaron dos títulos con los regiomontanos: la Liga de Campeones de la Concacaf 2019 y el Apertura 2019; además, formaron parte de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Qatar 2019, donde obtuvieron el tercer lugar.

Monterrey es el actual campeón de la Liga MX (Foto: Especial)

Marcelo “Trapito” Barovero llegó como refuerzo a mediados del 2018 procedente de los Rayos del Necaxa. El arquero disputó 85 partidos oficiales con los Rayados, en los cuales recibió 95 goles. Mientras que Vangioni llegó como flamante refuerzo a mediados de 2017, al proceder del AC Milán de la Serie A de Italia, y desde entonces disputó 92 partidos oficiales y anotó 3 goles.

Cabe mencionar que estas dos bajas se suman a la de su compatriota y mundialista, José Basanta, quien desde abril expresó que tomó la decisión de regresar a Argentina.

