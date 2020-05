“Tomá, por favor no me pegues más”: un defensor argentino contó la increíble reacción de Ronaldinho luego de que lo castigara durante 45 minutos

Pablo Álvarez contó una anécdota con el brasileño Ronaldiho

A los 36 años, Pablo Álvarez ha recorrido un largo camino en el mundo del fútbol. Surgido de las inferiores de Boca, tuvo pasos por clubes como Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Racing. En Europa, tuvo tres ciclos en el Catania de Italia y una breve estadía en el Zaragoza de España. Esa amplia trayectoria lo ha llevado a acumular numerosas anécdotas, algunas de ellas con enormes figuras a nivel internacional.

Una de las estrellas a las que enfrentó fue al brasileño Ronaldinho. Por ese entonces, el argentino jugaba en el Catania y Dinho en el Milan. "Cuando termina el primer tiempo en San Siro, nos estamos yendo juntos al vestuario, y en el túnel se saca la camiseta y me dice ‘tomá Álvarez, por favor no me pegues más’ y me la da”, relató entre risas en el programa El Crack Deportivo de Radio Concepto.

“Era imposible parar a Ronaldinho, estaba en el aire, estaba impecable. Es lejos uno de los mejores jugadores que pudo dar la historia del fútbol”, agregó el futbolista que tiene contrato con Arsenal de Sarandí hasta el 30 de junio y que no seguiría en el club después de esa fecha.

Pablo Álvarez tuvo un importante paso por Rosario Central

En su breve paso por Zaragoza a Álvarez le tocó jugar contra el Barcelona de Lionel Messi. Respecto de ese cruce con La Pulga, señaló: "Me pasó algo similar que con Ronaldinho, le tuve que decir que se vaya de mi lado, que no me haga pasar vergüenza por ser compatriota. Se cagaba de risa. También tengo su camiseta en el museo de casa”.

Consultado sobre a quién le costó marcar más, no dudó: "Messi se me fue del otro lado así que no tuve problemas, pero Dinho estaba imparable”.

Álvarez se dio el lujo de ser dirigido por Diego Simeone en el Catania. Su recuerdo del Cholo es muy bueno y hasta deseó que algún día pueda dirigir a la selección argentina. Sin embargo, el DT que más lo marcó fue Carlos Bianchi, quien lo hizo debutar en la primera de Boca en el 2003.

Carlos Bianchi fue el entrenador que hizo debutar al lateral en la primera de Boca (Crédito: @sebavdr)

“Tuve la posibilidad de juntarme con Bianchi, tener una charla de café, y agarró y me dijo: ´Pablo vos eras un chico que tenía muchísima personalidad, temperamento y por eso tuve la confianza de mandarte. Sabía que no me ibas a fallar”, recordó el lateral, que reconoció que le hubiera gustado volver al Xeneize en algún momento de su carrera.

En los últimos tiempos resurgió el debate sobre quién es mejor técnico, si el Virrey o Marcelo Gallardo. Ante esta pregunta, Álvarez fijo su posición: “Voy a decir una frase del profe Santella: Bianchi agarró un Vélez desconocido y lo hizo salir campeón del mundo, más allá de lo que consiguió con Boca. A Gallardo si le darían esa posibilidad y lo hace se podría recién ahí comenzar a comparar".

Sin embargo, sorprendió con su respuesta sobre otras de las grandes discusiones del fútbol argentino: "¿Si es peor irse a la B o perder una final con tu eterno rival? Es peor perder una final”.

