Tras el éxito de Michael Jordan con The Last Dance, otra figura del deporte mundial cerró contrato para desarrollar la serie documental sobre su vida

The Last Dance se convirtió en un fenómeno global al consolidarse como la serie que marcó marcó un récord de audiencia en el canal ESPN y la plataforma Netflix.

La historia basada en la etapa de Michael Jordan por Chicago resume la temporada 1997-98, en la que los Bulls obtuvieron el sexto título de NBA en ocho años. Una muestra de ello fue que en apenas a dos días de su lanzamiento alcanzó poco más de seis millones de televidentes en el mundo.

El primer capítulo reunió a 6.3 millones de personas ante la televisión, el segundo a más de 5.8. Además, la serie acaparó las búsquedas en Google y tuvo un alcance, en términos de engagement, de 9 millones de interacciones entre Facebook, Instagram y Twitter.

Jordan cobrará cuatro millones de dólares (348 millones de pesos) por la serie, que serán destinados a causas benéficas. El éxito que provocó The Last Dance motivó a los productores a desarrollar Man In The Arena, un documental de 9 capítulos sobre la vida de Tom Brady.

La leyenda del fútbol americano tendrá su propio documental que se estrenará en 2021. La serie repasará su carrera y hará foco en sus 9 apariciones en el Super Bowl.

La última aparición de Brady fue junto a Tigers Woods, cuando anunció que disputará un encuentro benéfico de golf para los afectados por la pandemia del coronavirus.

El partido que se denominará The Match: Champions for Charity (El partido: Campeones de la caridad) será trasmitido en directo por la cadena TNT, en el fin de semana del Memorial Day, el 25 de mayo.

