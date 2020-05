La impensada razón por la que los clubes ingleses perdieron más de USD 3,6 millones al no tener público en sus estadios

Sin público, tampoco hay ventas (Reuters)

La Premier League aún no tiene fecha de reinicio aunque esta semana las autoridades comenzaron a barajar la opción de que la pelota vuelva a girar el primer fin de semana de junio, es por eso que hubo reuniones virtuales entre futbolistas y entrenadores en las que que cada uno manifestó su opinión. Mientras el debate ronda en la seguridad de los protagonistas que temen exponerse a un posible contagio de coronavirus, los clubes ya prestan más atención a lo financiero.

Las instituciones británicas que quiere volver al ruedo lo hacen desde una postura monetaria, ya que durante este período lo único que hacen es gastar dinero y éste no es infinitivo. Con el objetivo de que la canilla de ingresos vuelva a abrirse, los dirigentes están de acuerdo en realizar sacrificios y uno de ellos es la prohibición del público.

Los estadios vacíos generarán pérdidas en los clubes ya que no se venderán entradas y probablemente muchos abonados decidan dar de baja sus carnets, pero otro inesperado problema ha surgido estos días. Sin la presencia de aficionados, tampoco se venderán productos de merchandising, comida ni bebida, y en especial cerveza. Según publicó el sitio The Sun, siete mil barriles de cerveza están llenos en Wembley, Emirates, Craven Cottage y el Estadio de Londres y su contenido irá a parar a la basura. Esto equivale a más de USD 3,6 millones en ventas.

“Los estadios generalmente abastecen de cerveza cuatro juegos por adelantado. Se cree que solamente en julio se desperdiciarán 500.000 libras en cerveza en los estadios de Londres, ya que no hay nadie para beberla", comentó una fuente de la industria al periódico. Como si esto no fuera suficiente, como el sistema está detenido, las bombas no se han limpiado y esto puede llegar a provocar un bloqueo en los caños saturados de alcohol. Aquellos clubes que se encuentren con esto deberán repararlos o cambiarlos, lo que supondrá un gasto adicional.

La Premier League prepara su regreso sin público (Reuters)

El Gobierno británico ve con buenos ojos que la Premier League vuelva en junio, según dijo este jueves el secretario de estado de Cultura y Deporte, Oliver Dowden. Representantes de la Premier League, del Gobierno, de la Policía y de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) se reunieron este jueves para hablar sobre la vuelta del fútbol.

“Todos estamos de acuerdo en que solo seguirá adelante si es seguro y en que la salud y el bienestar de los jugadores, entrenadores y trabajadores es lo primero”, dijo Dowden. “El Gobierno está abriendo la puerta para la vuelta del fútbol competitivo de forma seguro en junio. Esto debería incluir un amplio acceso a los aficionados para poder ver los partidos y asegurar las economías que rodean el fútbol”, añadió

Esta semana se han producido varias reuniones entre los diferentes entes involucrados en el fútbol inglés, en tanto que el próximo 18 de mayo los clubes votarán si seguir adelante o no con el plan reinicio. El mayor obstáculo para una vuelta el 12 de junio es la petición de los entrenadores de una minipretemporada de cuatro semanas, que retrasaría al menos una semana esa fecha. La opción más positiva es que los clubes puedan volver a los entrenamientos en grupo a mediados de la próxima semana.

