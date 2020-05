El día que Wayne Rooney le dio viagra a un compañero de la selección de Inglaterra: “Era lo más gracioso que había visto en mi vida”

Wayne Rooney era uno de los bromistas en el vestuario de la selección de Inglaterra (Reuters)

Este fin de semana, Jermaine Defoe fue el invitado de lujo en el podcast Footballer’s Guide To Football en el que hizo un repaso sobre su carrera y sobre la situación actual que está atravesando él y todos el mundo debido a la pandemia del coronavirus. En este marco, hubo tiempo para risas, ya que en el diálogo se sumó un ex compañero suyo de la selección inglesa.

Carlton Cole, quien tuvo buenas actuaciones en el Chelsea FC y en el West-Ham United de la Premier League, jugó menos de 10 partidos para su selección, tiempo suficiente para haber sido seleccionado como el chivo expiatorio del equipo que por entonces era comandado por Fabio Capello.

En aquel combinado británico de 2009 se destacaban figuras como Wayne Rooney, Frank Lampard, Steven Gerrard y John Terry, entre otros. Pero la presencia de varias figuras de renombre y experiencia no quitaba que en el vestuario haya espacio para las bromas según recordó Defoe. “Carlton siempre estaba sonriendo, feliz y esas cosas entonces pensamos que si había que fastidiar a alguien, ¿quién más iba a ser perfecto para aceptarlo?”.

El ex futbolista explicó que él y Rooney dieron de tomar viagra en una práctica previa a un amistoso ante Holanda: “Él las tomó porque pensó ‘Oh, vitaminas, esto es bueno para mi cuerpo’”. “Yo me estaba partiendo de la risa, era lo más gracioso que había visto en mi vida. Cuando se lo dijimos… ¡la cara que puso! Lo mejor es que no podía hacer nada al respecto y yo pensaba: ‘Vas a tener que lidiar con ello durante unas cuantas horas amigo mío’”.

Así, fue que Cole tuvo que salir al campo de juego bajo los efectos del viagra: "Ahí estaba yo, con una erección descomunal y ni siquiera estaba excitado sexualmente. Simplemente, ‘eso’ estaba ahí. Eso sí, era la persona más rápida del entrenamiento… ¡Tenía tres piernas!”, bromeó el ex delantero que actualmente juega en la liga de Indonesia: “Había borrado esa historia de mi memoria”.

Más allá de las risas, reconocieron que hoy en día sería más complicado hacer una broma de este estilo porque los pantalones son más ajustados y es complejo disimular los efectos de la pastilla azul. Además, insistieron en que el entrenador de la selección, Capello, nunca se enteró de lo sucedido.

Carlton Cole surgió de las inferiores del Chelsea, pero al llegar al primer equipo se encontró con figuras en su posición como AndrIy Shevchenko, Hernán Crespo o Didier Drogba, por lo que fue cedido a préstamo en varias temporadas, hasta que en 2006 fue vendido al West Ham United en donde tuvo actuaciones que le permitieron itegrar la lista del seleccionado inglés en algunas oportunidades. Actualmente, tras un breve paso en 2016 por la MLS, defiende los colores del Persib Bandung de Indonesia.

