El jefe médico de la FIFA sugirió un cambio que podría afectar con tarjeta amarilla a muchos jugadores cuando vuelva el fútbol

La FIFA aconseja que el fútbol no regrese hasta que no se controle la situación (Reuters)

Michel D’Hooghe, presidente del comité médico de la FIFA, dialogó este martes con la cadena británica Sky Sports y manifestó su preocupación por el posible regreso del fútbol en algunos países de Europa que se encuentran afectados por la pandemia del coronavirus que ya ha infectado a más de 3,1 millones de personas.

El médico belga quien forma parte además del Consejo de la FIFA, pidió que se adapte el reglamento a la situación: “Que se castigue con tarjeta amarilla a los futbolistas que escupan sobre el césped porque es un riesgo de contagio del coronavirus". Hoy en día, el escupitajo se castiga con tarjeta roja si va dirigido hacia un contrincante.

Esta propuesta se asemeja a la que impulsa un compatriota suyo, el virólogo Marc van Rants, quien pidió a Bélgica que sume los tapaboca a la vestimenta obligatoria de los jugadores: “Una vía a tener en cuenta es portar mascarillas para jugar a fútbol. Por supuesto, no es cuestión de máscaras quirúrgicas que están totalmente inadaptadas. En internet se pueden encontrar máscaras anticontaminación que pueden ser portadas por jugadores de fútbol o por ciclistas. Son más cómodas”, indicó Van Ranst.

Manuel Neuer del Bayern Muninch durante un entrenamiento a pesar de que la mayoría de los deportes se han cancelado en todo el mundo a medida que continúa la propagación de la enfermedad coronavirus (Reuters)

Por su parte, D’Hooghe se mostró preocupado debido a quienes apoyan la idea de que la pelota vuelva a girar en las próximas semanas: “El fútbol de repente no se convierte en lo más importante en la vida. Estaré muy feliz si el fútbol no se reanuda hasta finales de agosto o principios de septiembre. Si hay una circunstancia donde los argumentos médicos deberían ganar contra los argumentos económicos, es ahora. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de vida o muerte. Es muy simple”, remarcó.

Estas declaraciones llegan luego de que la Premier League, la Bundesliga y La Liga de España han trazado un plan para que los equipos salten al terreno de juego a finales de mayo y principios de junio. A su vez, la UEFA planea reanudar los torneos continentales, Champions y Europa League, sobre el mes de julio.

Lo cierto es que la FIFA no ha tomado una decisión unánime con respecto a la suspensión del fútbol sino que ha delegado a cada federación las decisiones. Es así, por ejemplo, que este lunes la Ligue 1 de Francia informó la cancelación de su campeonato, a pesar de que quedaban 10 jornadas por disputarse.

Con información de AFP