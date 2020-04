El ex brasileño de la NBA –que además de los Warriors jugó en Phoenix Suns, Toronto Raptors, Boston Celtics e Indiana Pacers– comenzó a empeorar y decidió ir al hospital el 17 de marzo. “Fue la peor noche de mi vida. Sentía un gran dolor en el medio de la cabeza, y realmente pensé que me iba a morir. Estaba teniendo muchísima fiebre, mi cabeza estaba muy mal, sentía la nariz cerrada y tenía un gran dolor en la espalda, al punto de no poder encontrar una posición para acostarme”, explicó en diálogo con The New York Times.