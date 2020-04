“Una no pierde detalle de sus evoluciones y estaría encantada de contar cuanto antes con el Tortuga”, afirma el medio, el cual no da a conocer el nombre de los equipos interesados. Vale mencionar que esta no es la primera vez que el ex Quimsa y San Lorenzo es seguido de cerca por la mejor liga del mundo. Tras sonar en su momento para ser elegido en el Draft, Gustavo Monella -agente del jugador- le comentó durante el Mundial de China 2019 a Infobae que recibió invitaciones para disputar la Summer League de Las Vegas, pero por compromisos con la Selección y por falta de autorización del Merengue no pudo acudir.