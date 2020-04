Unos minutos antes de que lo anestesiaran, sucedió algo que describió como un milagro: el pulso se estabilizó y la fiebre bajó. Sin embargo, se topó con un problema que jamás imaginó que sufriría: “Me dieron pastillas para dormir pero no funcionaron. Cada vez que cerraba los ojos me sentía dormido, pero el problema era que cada vez que me dormía dejaba de respirar. No sabía si podía respirar con la boca o la nariz. Y luego tuve un ataque de tos que me hizo despertar de inmediato. Continuaba todo el tiempo. Al final no me atreví a dormir. Me quedé inmóvil solo para mantenerme despierto". Fueron tres días los que estuvo sin dormir.