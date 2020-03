También, los Bravos de Juárez seguirán a los azulcremas. Guillermo Cantú, presidente de los equipo, señaló en entrevista con Marca que siguen analizando la situación. “No hablaría de reducción, por supuesto que no, con la información que tenemos hasta el momento, aún no hemos tomado una decisión, en todo caso, una de las probables o posibles medidas podría ser el diferimiento o prorratear los salarios, pero es algo que aún no tenemos claro”, apuntó.