Esta no es la primera oportunidad en la que el oriundo de Derry (ciudad al norte del país) queda en el centro de la escena por sus opiniones. Muchos de los aficionados de The Potters no le perdonan al mediocampista que no luzca la clásica amapola roja que se utiliza en las camisetas durante el mes de noviembre, la cual es un símbolo de los caídos en las guerras libradas por los británicos. Su accionar provocó el abucheo de los hinchas en distintos encuentros.