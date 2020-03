Por otra parte, desde la prensa también apuntaron que sin el caso de Gobert todo hubiera seguido su curso y Estados Unidos no hubiera tomado conciencia real de los peligros del COVID-19. “En las 24 horas posteriores a Gobert, fueron suspendidas o canceladas las temporadas de la NBA, la NHL, la MLB, la ATP, la WTA, la NCAA. Pero no terminó ahí. Cerraron los teatros en Brodway, cerraron escuelas. Cerró Disney”, destacaron en el periódico The Star.