“Hay muchos muchachos que están en las drogas y el alcohol, ese es el monstruo que estamos peleando y aunque el cuerpo ya no me da -pues las lesiones siguen apareciendo- siempre podrán contar conmigo”, dijo Chávez, que se retiró hace 14 de los encordados, tras perder con Grover Wiley. La marca del ex pugilista mexicano fue de 107 victorias, 6 derrotas y dos empates.