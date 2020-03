Al ser preguntado por la posibilidad de tener que jugar con las gradas vacías, la estrella de Los Angeles Lakers lo rechazó de forma tajante. “No, es imposible. Yo no juego si no tengo aficionados. Es para ellos que juego. Para mis compañeros de equipo, para los fans, de eso se trata (...) ¿Salir a una pista y que no haya aficionados? Yo no juego”, aseveró.