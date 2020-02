El directivo ejemplificó que puede existir una falta, pero no se le mostró la tarjeta amarilla al jugador, “eso nosotros lo marcamos como un error (porque tiene que ver con criterio con el silbante). Para errores me voy a los de la última jornada, tenemos la jugada en el Cruz Azul contra Chivas, se da la falta previa a la jugada ofensiva, esa en el pasado no nos hubiéramos considerado. Hoy como sí está en nuestro catálogo de acciones que tenemos que resolver, se marca errores y no se debió marcar el gol a favor del Cruz Azul”.