Y es que la forma en que dejó a la institución fue inesperada para el Vasco, pues ante la lesión de Dembélé, los blaugranas recurrieron a la cláusula de rescisión: “El problema es cuando te quitan a un jugador pagándola y a ti no te dejan hacer lo propio. No estoy diciendo que estén haciendo algo en contra del Leganés, actuaron conforme al reglamento, pero no esperas que te pase a ti”.